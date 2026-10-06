Neue Doctoral School in Leoben: Forschung für die Industrie der Zukunft

Die Montanuniversität Leoben startet eine neue Forschungsinitiative zur Dekarbonisierung der Industrie. In der „Doctoral School CHESS – CCUS & Hydrogen Systems Engineering School“ sollen unterschiedliche Forschungsbereiche zusammenarbeiten, um Lösungen für besonders schwer zu dekarbonisierende Industriezweige zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen Wasserstoff, die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO₂ sowie die dafür notwendige Energie- und Transportinfrastruktur. Der Start der Doctoral School fällt dabei in eine Zeit, in der auch politisch über den künftigen Umgang mit CO₂-Speicherung diskutiert wird. Im September 2026 wurde in Österreich ein Entwurf für ein neues Kohlenstoffdioxid-Speicherungsgesetz in Begutachtung gegeben. Damit soll ein rechtlicher Rahmen für die geologische Speicherung von CO₂ geschaffen und das seit 2011 geltende strikte Verbot der Speicherung im Inland aufgehoben werden.

Industrie als großer Emissionsverursacher

Rund ein Drittel der österreichischen Treibhausgasemissionen entsteht laut Montanuniversität in der Industrie. Zwar können erneuerbare Gase, eine höhere Energieeffizienz und die Elektrifizierung von Produktionsprozessen die Emissionen deutlich reduzieren, bei bestimmten industriellen Verfahren lassen sie sich jedoch nicht vollständig vermeiden. Das betrifft etwa die Kalk- und Zementproduktion, herkömmliche Verfahren der Stahlherstellung oder die thermische Abfallverwertung. Diese Bereiche werden international als „hard to abate“, also besonders schwer zu dekarbonisieren, bezeichnet. Hier sollen ergänzende Technologien zum Einsatz kommen. Dazu zählen neue Herstellungsverfahren sowie die Abscheidung und anschließende Nutzung von CO₂ – Carbon Capture and Utilization (CCU) – oder dessen dauerhafte Speicherung in geologischen Formationen, bekannt als Carbon Capture and Storage (CCS). „Die Dekarbonisierung der Industrie wird nur gelingen, wenn wir Technologieentwicklung, Energie- und Infrastruktursysteme sowie die verantwortungsvolle Nutzung des geologischen Untergrunds gemeinsam denken“, erklärt Thomas Kienberger vom Lehrstuhl für Energieverbundtechnik.

Wasserstoff und CO₂ gemeinsam betrachten

Die neue Doctoral School soll deshalb verschiedene Ebenen miteinander verbinden. Untersucht wird unter anderem, welche Auswirkungen wasserstoff- und CCUS-basierte Technologien auf energieintensive Industrien haben und welche Energie-, Transport- und Speicherinfrastrukturen dafür notwendig wären. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf neuen Technologien, die an der Montanuniversität entwickelt werden. Gleichzeitig beschäftigt sich CHESS mit der Frage, wie geologische Speicher für CO₂ und Wasserstoff genutzt werden können und welche Wechselwirkungen oder Nutzungskonflikte dabei entstehen könnten. „Mit diesem neuen Programm bietet die Montanuniversität Leoben eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung, die Studierende gezielt darauf vorbereitet, aktuelle technologische Herausforderungen kompetent und nachhaltig zu lösen“, so Kienberger.

Fünf Dissertationen stehen im Mittelpunkt

Kern der Doctoral School sind fünf miteinander verknüpfte Dissertationen. Ein Forschungsbereich beschäftigt sich mit der Planung von Wasserstoff- und CO₂-Infrastrukturen und deren Auswirkungen auf das künftige Energiesystem. Eine weitere Arbeit widmet sich geologischen Speichermöglichkeiten für CO₂ und Wasserstoff. Dabei soll auch untersucht werden, wie unterschiedliche Nutzungen des Untergrunds künftig aufeinander abgestimmt werden können. In der Eisen- und Stahlmetallurgie geht es wiederum um neue Technologien für eine klimafreundlichere Stahlproduktion. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der künftigen Rolle lichtbogenbasierter Verfahren. Zwei weitere Dissertationen beschäftigen sich mit dem Kohlenstoffmanagement in der chemischen Industrie. Dabei geht es einerseits um die Entwicklung neuer Katalysatoren zur Umwandlung von CO₂ und Wasserstoff in Synthesegas und andererseits um die dazugehörigen Prozessketten und Nutzungsmöglichkeiten.

Forschungsergebnisse sollen miteinander verknüpft werden

Eine Besonderheit von CHESS ist die enge Zusammenarbeit der beteiligten Forschungsbereiche. Daten, Modelle und Erkenntnisse aus den einzelnen Dissertationen sollen systematisch miteinander verbunden werden. Dadurch sollen Ergebnisse aus der Material- und Prozessforschung unmittelbar in die Bewertung industrieller Transformationswege einfließen. Umgekehrt können Anforderungen an Energie-, Transport- und Speichersysteme bereits bei der Entwicklung neuer Technologien berücksichtigt werden. An dem Programm sind fünf Lehrstühle der Montanuniversität Leoben beteiligt: Energieverbundtechnik, Energy Geosciences, Physikalische Chemie, Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes sowie Eisen- und Stahlmetallurgie.

Startschuss fiel Ende September

Der offizielle Kick-off für CHESS fand Ende September an der Montanuniversität Leoben statt. Dabei präsentierten die beteiligten Forschenden ihre bisherigen Arbeiten und die Konzepte für die fünf Dissertationen. Mit der neuen Doctoral School will die Montanuniversität ihre Forschung für eine klimaneutrale und zugleich wettbewerbsfähige Industrie weiter ausbauen. Im Fokus stehen dabei insbesondere jene Branchen, bei denen eine deutliche Verringerung der CO₂-Emissionen technisch besonders anspruchsvoll ist.