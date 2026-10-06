Lercher: „Die dritte Spur auf der A9 muss kommen!“

Die Diskussion über den geplanten Ausbau der A9 zwischen Graz und Wildon geht weiter. Nun bekräftigt die steirische SPÖ ihre Unterstützung für eine dritte Fahrspur. Landesparteichef Max Lercher sieht darin eine notwendige Maßnahme, um Anrainer, Pendler und die regionale Wirtschaft zu entlasten. „Wir stehen klar zur dritten Spur auf der A9“, erklärt Lercher. Tausende Menschen in den Gemeinden entlang der Strecke würden unter dem Ausweichverkehr leiden. Gleichzeitig sei eine leistungsfähige Verbindung für Pendler und Unternehmen von Bedeutung.

„So schnell wie möglich umzusetzen“

Für den steirischen SPÖ-Chef ist die Position seiner Partei eindeutig. „Ist ein Projekt gut für die Steiermark, sind wir dafür – ist es schlecht, sind wir dagegen“, so Lercher. Beim Ausbau der A9 sieht er konkrete Vorteile für Bevölkerung und Wirtschaft. Deshalb müsse das Projekt „so schnell wie möglich“ umgesetzt werden. „Die Menschen brauchen Entlastung und die Betriebe brauchen eine verlässliche Verkehrsinfrastruktur. Deshalb führt für uns kein Weg an der dritten Spur vorbei“, betont der SPÖ-Chef. Insbesondere der Ausweichverkehr in den Gemeinden entlang der Strecke ist für Lercher ein Argument für den Ausbau. Daneben führt er die Verkehrssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes ins Treffen.

Straße und Schiene sollen kein Widerspruch sein

Gleichzeitig spricht sich Lercher dafür aus, den Ausbau der Straßeninfrastruktur nicht gegen Investitionen in den öffentlichen Verkehr auszuspielen. „Gerade für eine wachsende Region braucht es beides: einen starken öffentlichen und umweltfreundlichen Verkehr ebenso wie eine funktionierende Straßeninfrastruktur für Pendlerinnen und Pendler und die heimische Wirtschaft“, erklärt er. Die Diskussion über die dritte Spur dürfe aus seiner Sicht nicht zu einer „ideologischen Stellvertreterdebatte“ werden. Im Mittelpunkt müssten vielmehr die Lebensqualität der Menschen in der Region, die Verkehrssicherheit und die Bedürfnisse des Wirtschaftsstandortes stehen. Für die steirische SPÖ bleibt die Forderung damit klar: Der dreispurige Ausbau der A9 zwischen Graz und Wildon soll rasch umgesetzt werden.