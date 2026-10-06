Großeinsatz in Kindberg: Über 100 Kräfte bekämpfen Brand in Hackschnitzelanlage

Ein Brand in der Hackschnitzelanlage eines holz- und metallverarbeitenden Betriebes hat Montagabend in Kindberg einen Großeinsatz ausgelöst. Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten aus. Verletzt wurde niemand.

Ein Brand in einem Betrieb in Kindberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat am Montagabend, dem 5. Oktober, zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war in einer Hackschnitzelanlage eines holz- und metallverarbeitenden Unternehmens ein Feuer ausgebrochen. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren die Feuerwehr Kindberg-Stadt und die Betriebsfeuerwehr Voest-Alpine bereits vor Ort.

Mehr als 100 Kräfte im Einsatz

Aufgrund des Brandgeschehens wurden weitere Feuerwehren aus der Umgebung angefordert. Insgesamt standen laut Polizei rund 103 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Den Feuerwehrkräften gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Trotz des umfangreichen Einsatzes gab es eine gute Nachricht: Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Feuer in der Hackschnitzelanlage kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor. Sowohl die genaue Brandursache als auch die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.