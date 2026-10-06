Crash zwischen Kleintransporter und PKW forderte eine Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Großklein wurde Dienstagfrüh eine 53-jährige Autofahrerin verletzt. Der Lenker eines beteiligten Kleintransporters war laut Polizei leicht alkoholisiert und musste seinen Führerschein abgeben.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw kam es am Dienstagmorgen, dem 6. Oktober, in Großklein im Bezirk Leibnitz.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw kam es am Dienstagmorgen, dem 6. Oktober, in Großklein im Bezirk Leibnitz.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw kam es am Dienstagmorgen, dem 6. Oktober, in Großklein im Bezirk Leibnitz. Eine 53-jährige Autofahrerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung einer Gemeindestraße in Nestelberg mit der L 604. Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz wollte mit einem Kleintransporter nach rechts auf die Landesstraße einbiegen.

53-Jährige dürfte übersehen worden sein

Dabei dürfte der 24-Jährige eine 53-jährige Pkw-Lenkerin übersehen haben, die auf der L 604 in Richtung Großklein unterwegs war. In weiterer Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 53-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte sie die Rettung ins LKH Südweststeiermark am Standort Wagna. Der 24-jährige Lenker des Kleintransporters blieb unverletzt.

Führerschein vorläufig abgenommen

Im Zuge der Unfallaufnahme führte die Polizei mit dem 24-Jährigen einen Alkotest durch. Dieser ergab laut Polizei eine leichte Alkoholisierung. Dem Mann wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch die Feuerwehr Großklein stand nach dem Unfall im Einsatz. Rund 14 Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen zur Unfallstelle aus.