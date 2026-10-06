Neues Rail Service Center: Siemens will in Trieben kräftig ausbauen

Siemens Mobility investiert in einen neuen Standort in der Obersteiermark. Auf einem ehemaligen Industriegelände in Trieben entsteht ein Servicezentrum für Schienenfahrzeuge. Der Betrieb soll bereits Anfang 2027 starten.

In Trieben im Bezirk Liezen entsteht ein neues Rail Service Center von Siemens Mobility Österreich. Dafür hat das Unternehmen das frühere Betriebsgelände von RHI Magnesita übernommen. Künftig sollen dort Schienenfahrzeuge gewartet und instand gesetzt werden. Als mögliche Kunden kommen Bahnunternehmen aus Österreich und den angrenzenden Ländern infrage. Auf dem Areal wurde früher Magnesit verarbeitet. Die dortige Mine wurde bereits in den 1990er-Jahren geschlossen. Bekannt war das Gelände auch für den rund 145 Meter hohen Industrieschlot „Langer Ernst“, der 2025 kontrolliert gesprengt wurde.

Erste Halle bereits im Bau

Siemens Mobility errichtet auf dem Gelände laut Medienberichten zunächst eine Leichtbauhalle für Triebfahrzeuge. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Dort sollen sowohl Fahrzeuge von Siemens als auch Schienenfahrzeuge anderer Hersteller unabhängig von der Witterung gewartet werden können. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 vorgesehen. Der genaue Zeitplan hängt allerdings auch von den Wetterbedingungen während der Bauphase ab.

Weitere Ausbauphase geplant

Bei der ersten Halle soll es nicht bleiben. In einer weiteren Ausbaustufe sei eine größere Wartungshalle vorgesehen. Dort könnten künftig auch umfangreiche Instandhaltungsarbeiten bis hin zu Reparaturen nach Unfällen durchgeführt werden. Wie viel Siemens Mobility insgesamt in den Standort investiert, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Dreistellige Mitarbeiterzahl als Ziel

Derzeit beschäftigt Siemens Mobility in Trieben eine zweistellige Zahl an Mitarbeitern. Mit dem weiteren Ausbau soll die Belegschaft wachsen. Für eine spätere Ausbaustufe wird eine dreistellige Mitarbeiterzahl angestrebt. Konkrete Zahlen wurden allerdings nicht genannt. Wie groß das Service Center letztlich wird, soll sich auch nach der Nachfrage von Bahnunternehmen aus Österreich und den Nachbarländern richten.

Dritter Siemens-Mobility-Standort in der Steiermark

Trieben wird zur dritten Betriebsstätte von Siemens Mobility in der Steiermark. In Graz befindet sich das Weltkompetenzzentrum für Fahrzeuge mit rund 1.600 Beschäftigten und einem Exportanteil von mehr als 90 Prozent. In Fürstenfeld eröffnete das Unternehmen im Juni 2026 außerdem einen Fertigungs-, Service- und Logistikstandort. Dafür wurden rund 40 Millionen Euro investiert, 150 Arbeitsplätze sind dort angesiedelt. Österreichweit beschäftigt Siemens Mobility mehr als 4.500 Menschen. Rund 300 Lehrlinge befinden sich im Unternehmen in Ausbildung.