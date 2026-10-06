„Langwieriger Brandeinsatz“: Neue Details zu Großbrand in Kindberg

5 Minuten berichtete bereits über den Großeinsatz in einem Kindberger Industriebetrieb. Nun liegen detaillierte Informationen der Feuerwehr zum stundenlangen Kampf gegen die Glutnester vor.

Wie bereits von 5 Minuten berichtet, kam es Montagabend in einem Industriebetrieb in Kindberg zu einem Brand in einer Hackschnitzelanlage. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte standen im Einsatz. Nun hat die Feuerwehr weitere Details veröffentlicht, die zeigen, wie aufwendig und kräftezehrend die Löscharbeiten tatsächlich waren. Kurz nach 21 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage im Bereich des Hackschnitzellagers Alarm ausgelöst. Bereits auf der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung.

Zahlreiche Glutnester in 100 Kubikmetern Hackgut

Unter schwerem Atemschutz machten sich die Feuerwehrkräfte auf die Suche nach dem Brandherd. Mithilfe einer Wärmebildkamera entdeckten sie zahlreiche Glutnester in dem rund 100 Kubikmeter umfassenden Hackschnitzellager. Die Gefahr: Das Feuer hätte auf die angrenzende Heizungsanlage und in weiterer Folge auf benachbarte Gewerbebetriebe übergreifen können. Die Einsatzleitung entschied deshalb, das gesamte Hackgut aus dem Lager zu entfernen. Aufgrund des enormen Arbeitsaufwands wurden nach und nach sämtliche Feuerwehren des Abschnittes IV zur Unterstützung alarmiert.

©FF Kindberg ©FF Kindberg

21 Atemschutztrupps im Einsatz

Die Räumung des Lagers wurde für die Einsatzkräfte zur körperlichen Herausforderung. Wegen der starken Staubentwicklung mussten die Hackschnitzel unter schwerem Atemschutz zunächst händisch aus dem Lager geschaufelt und zum Ausgang gebracht werden. Anschließend kamen ein Minibagger und ein Frontlader zum Einsatz, um das Material aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Insgesamt waren 21 Atemschutztrupps mit jeweils drei Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Zusätzliche Unterstützung kam von der Feuerwehr St. Oswald bei Plankenwarth – St. Bartholomä aus dem Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung. Sie brachte ein mobiles Hackschnitzelgebläse nach Kindberg. Damit konnte das bereits ausgeräumte Hackgut schneller aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich befördert werden.

Erst gegen 5 Uhr hieß es „Brand aus“

Rund sieben Stunden dauerten die intensiven Einsatz- und Aufräumarbeiten. Erst gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen konnte die Einsatzleitung schließlich „Brand aus“ geben. Durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf die Heizungsanlage oder benachbarte Gewerbebetriebe ausbreitete. Insgesamt standen 103 Feuerwehrmitglieder mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rotes Kreuz vor Ort. Verletzt wurde laut den bisherigen Angaben niemand.