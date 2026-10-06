Debatte um Landtagsabstimmung: Opposition legt Gutachten vor

Die Auseinandersetzung um eine wiederholte Abstimmung im steirischen Landtag geht weiter. SPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ berufen sich nun laut einer aktuellen Aussendung auf ein Rechtsgutachten des Verfassungsrechtlers Heinz Mayer. Demnach sei die erste Abstimmung rechtswirksam gewesen. Für die anschließend angeordnete Wiederholung habe es hingegen keine rechtliche Grundlage gegeben. Die Oppositionsparteien sehen damit ihre bisherige Kritik an dem Vorgehen bestätigt und fordern Konsequenzen.

Gutachten: Kein Grund für Wiederholung

Laut der von den Oppositionsparteien veröffentlichten Zusammenfassung des Gutachtens hatte die Dritte Landtagspräsidentin beim ursprünglichen Abstimmungsergebnis keine Zweifel und verkündete dieses ordnungsgemäß. Ein zulässiger Grund, die Abstimmung anschließend erneut durchzuführen, habe daher nicht bestanden. Auch dass beim Aufruf des Ausschussantrags die Geschäftszahl irrtümlich nicht vollständig vorgelesen worden war, ändere laut Gutachten nichts an der Wirksamkeit der ersten Abstimmung. Mayer komme demnach zu einem klaren Ergebnis: „Die vom Zweiten Landtagspräsidenten angeordnete Wiederholung der Abstimmung war – da rechtlich nicht vorgesehen – rechtswidrig und daher unwirksam.“

Opposition fordert Präsidenten zum Handeln auf

SPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ hatten bereits nach dem Vorfall die Rechtmäßigkeit der Wiederholung infrage gestellt. Mit dem Gutachten sehen sie ihre Position nun untermauert. „Die erste Abstimmung war gültig, die Wiederholung war rechtswidrig und unwirksam“, erklären Hannes Schwarz, Sandra Krautwaschl, Niko Swatek und Claudia Klimt-Weithaler gemeinsam.

Zusammenarbeit im Landtag auf dem Prüfstand

Für die vier Oppositionsparteien geht es dabei nicht nur um die konkrete Abstimmung. Sie verlangen auch Antworten darauf, wie künftig eine funktionierende Zusammenarbeit im Landtag sichergestellt werden soll. „Es kann nicht sein, dass nach einem derartigen Rechtsbruch einfach zur Tagesordnung übergegangen wird“, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme. Die Regierungsparteien müssten darlegen, wie die weitere Zusammenarbeit aussehen könne. Zudem werfen die Oppositionsparteien die Frage auf, ob mit dem Vorgehen die Grenzen parlamentarischer Regeln bewusst ausgetestet worden seien. Für sie ergebe sich dieser Eindruck. SPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ fordern nun eine politische und parlamentarische Aufarbeitung. Zudem müsse geklärt werden, wie mit der aus ihrer Sicht rechtswidrigen Wiederholung der Abstimmung umgegangen wird und wie ähnliche Situationen künftig verhindert werden können.