Er holte große Stars in die Steiermark: Trauer um Siegfried Reisinger

Manfred Mann, Jethro Tull, EAV und viele Kabarettgrößen: Siegfried Reisinger brachte Künstler in die Region, die sonst auf großen Bühnen zu Hause waren. Nun ist der bekannte Kulturveranstalter im Alter von 64 Jahren verstorben.

Die Kulturszene in der Südoststeiermark trauert um einen Mann, der über Jahrzehnte hinweg Konzerte, Festivals und Veranstaltungen in die Region brachte. Siegfried Reisinger ist am 30. September nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 64 Jahre alt. Reisinger verstand Kulturarbeit dabei nie nur als Veranstaltung einzelner Abende. Sein Ziel war es, Künstler in die Südoststeiermark zu holen, für die Besucher sonst oftmals weitere Wege auf sich nehmen mussten.

Von Manfred Mann bis Jethro Tull

Die Liste der Künstler, die durch sein Engagement nach Feldbach kamen, ist entsprechend prominent. Dazu gehörten Manfred Mann, Omara Portuondo, Jethro Tull und die EAV. Auch bekannte Kabarettisten wie Andreas Vitásek, Roland Düringer und Alfred Dorfer standen auf dem Programm. Andrea Meyer, Leiterin der Abteilung Kultur, Tourismus und Regionalwirtschaft der Stadt Feldbach, erinnert in einem Nachruf an Reisingers besonderen Blick über die Region hinaus. Er habe Qualität erkannt und den Mut gehabt, Künstler zu engagieren, „die andernorts auf großen Bühnen auftraten“. Für Meyer war Reisinger deshalb weit mehr als ein Veranstalter. Sie beschreibt ihn als Vorreiter und Netzwerker mit einem besonderen Gespür für Künstler und außergewöhnliche Programme.

Seine Leidenschaft für Kultur wurde zum Beruf

Geboren wurde Siegfried Reisinger 1961 in Graz, aufgewachsen ist er in der Südoststeiermark. Nach seiner Schulzeit in Riegersburg absolvierte er zunächst eine Lehre zum Apothekengehilfen. Während seiner späteren Tätigkeit bei der Firma Schauperl in Feldbach begann schließlich jenes Kapitel, das sein weiteres Leben prägen sollte: Reisinger entdeckte seine Leidenschaft für die Kultur und begann, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. 1995 gründete er den Verein „Kunstdünger-Kultur“. Sein Anspruch ging dabei weit über Unterhaltung hinaus. „Ich wollte die Südoststeiermark in die Mitte bringen“, beschrieb er seine Motivation einst in einem Interview.

Festivals verbanden zahlreiche steirische Städte

Seine Arbeit beschränkte sich längst nicht auf Feldbach. Mit den Festivals „jazzliebe/ljubezen“ und „jazzliebe – spring“ brachte Reisinger über mehr als drei Jahrzehnte nationale und internationale Künstler unter anderem nach Mureck, Bad Radkersburg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Weiz und Hartberg. Auch die Benefizveranstaltung „Spend Tonight“ geht auf seine Initiative zurück. Für Andrea Meyer wurde aus der jahrelangen beruflichen Zusammenarbeit schließlich auch eine persönliche Freundschaft. Neben seinem organisatorischen Talent habe Reisinger vor allem die Leidenschaft für Kunst und für die Menschen dahinter ausgezeichnet. Siegfried Reisinger hinterlässt seine Ehefrau und drei erwachsene Söhne. Seine Familie und Freunde haben bereits im engsten Kreis Abschied genommen.