Großfahndung mit 30 Polizeistreifen ausgelöst: Raubüberfall war erfunden

Zwei Männer sollen ihn überfallen, mit einem Messer bedroht und verletzt haben: Mit dieser Geschichte löste ein 25-Jähriger im März eine Großfahndung in Bruck an der Mur aus. Monate später gibt es eine überraschende Wende.

Ein vermeintlicher Raubüberfall beschäftigte die Polizei in der Steiermark über Monate. Ausgangspunkt war ein Notruf am 19. März 2026: Ein damals 25-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag meldete, nahe dem Brucker Hauptbahnhof von zwei unbekannten Männern attackiert worden zu sein, 5 Minuten hat damals berichtet: Messerattacke am Bahnhof Bruck: 25-Jähriger verletzt, Täter flüchtig. Seine Schilderungen hatten erhebliche Konsequenzen. Rund 30 Polizeistreifen beteiligten sich an einer Großfahndung, Züge wurden kontrolliert und wichtige Verkehrsknotenpunkte in der Umgebung überprüft. Von den beiden vermeintlichen Tätern fehlte allerdings jede Spur. Jetzt ist klar, warum.

Ermittler stoßen auf Widersprüche

Der 25-Jährige hatte ursprünglich angegeben, dass die Männer versucht hätten, ihm seine Geldbörse wegzunehmen. Als er flüchten wollte, sollen sie ihn festgehalten und mit einem Messer bedroht haben. Bei seiner Gegenwehr habe er oberflächliche Schnittverletzungen erlitten. Die Polizei ermittelte nach dem Vorfall weiter und nahm über Monate zahlreiche Erhebungen und Auswertungen vor. Dabei passten die Aussagen des Mannes zunehmend nicht zu den Ergebnissen der Ermittler. Bei einer neuerlichen Einvernahme wurde der 25-Jährige schließlich mit den festgestellten Widersprüchen konfrontiert.

Schnittverletzungen laut Polizei selbst zugefügt

Daraufhin gestand der Mann laut Polizei, dass er den gesamten Überfall frei erfunden hatte. Doch auch für seine Verletzungen lieferte er den Ermittlern nun eine andere Erklärung: Die oberflächlichen Schnittwunden soll er sich nach eigenen Angaben selbst mit einem zuvor gekauften Küchenmesser zugefügt haben. Warum der 25-Jährige die Geschichte erfunden hatte, geht aus der Mitteilung der Polizei nicht hervor.

Einsatzkosten könnten verrechnet werden

Für den Mann hat das Geständnis nun rechtliche Konsequenzen. Er wird wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung sowie der falschen Beweisaussage bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Damit könnte es allerdings noch nicht getan sein. Laut Polizei wird zusätzlich geprüft, ob dem 25-Jährigen die durch die Großfahndung entstandenen Einsatzkosten verrechnet werden.