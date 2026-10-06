Trotz Umsatzminus: Steirischer Traditionsbetrieb investiert so viel wie noch nie

Während Aufträge und Umsatz zurückgehen, investiert Binder+Co so viel wie noch nie in seine Zukunft. Sieben Millionen Euro fließen in Forschung und Entwicklung, eine Rekordsumme in der mehr als 140-jährigen Firmengeschichte.

Noch nie in der mehr als 140-jährigen Geschichte des Unternehmens wurde so viel Geld für Forschung und Entwicklung vorgesehen.

Noch nie in der mehr als 140-jährigen Geschichte des Unternehmens wurde so viel Geld für Forschung und Entwicklung vorgesehen.

Die wirtschaftliche Lage hinterlässt auch bei einem der traditionsreichsten Technologieunternehmen der Steiermark Spuren. Bei Binder+Co in Gleisdorf ging der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 um 15 Prozent auf 59,2 Millionen Euro zurück. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 59,5 Millionen Euro. Vorstand Jörg Rosegger spricht angesichts der derzeitigen Situation von einem „Fahren auf Sicht“. Vor allem in Europa würden Unternehmen bei neuen Investitionen zurückhaltender agieren. Bemerkenswert ist deshalb, was Binder+Co gleichzeitig plant: Noch nie in der mehr als 140-jährigen Geschichte des Unternehmens wurde so viel Geld für Forschung und Entwicklung vorgesehen.

Sieben Millionen Euro für neue Technologien

Bei einem für 2026 prognostizierten Jahresumsatz von etwas mehr als 140 Millionen Euro sollen rund sieben Millionen Euro in Forschung und Entwicklung fließen. Dass Binder+Co diesen Weg trotz des schwierigeren Marktumfelds einschlägt, hat auch mit der bisherigen Ergebnisentwicklung zu tun. Während Auftragseingang und Umsatz zurückgingen, stieg das operative Ergebnis (EBT) leicht auf 4,2 Millionen Euro. Ein Bereich gewinnt dabei besonders an Bedeutung: Künstliche Intelligenz.

KI soll immer mehr Materialien erkennen

Binder+Co entwickelt unter anderem Anlagen, die Materialien automatisiert erkennen und voneinander trennen. War diese Technologie beispielsweise bei Altglas bereits im Einsatz, wird KI inzwischen auch bei der Sortierung von Bauschutt, Metallen, Baurohstoffen und Mineralien verwendet. Wie das konkret aussieht, zeigt ein Projekt in der Schweiz. Dort kommen bei der Aufbereitung von Bauschutt mechanische Verfahren sowie sensor- und KI-gestützte Sortiertechnik aus Gleisdorf zum Einsatz. Damit können etwa Ziegelbruch und hochwertiger Kies voneinander getrennt werden. Auch in Texas arbeiten Anlagen des steirischen Unternehmens: Bei einem Recyclingbetrieb werden sie zur Trennung von Aluminium und Kupfer eingesetzt.

Maschinen aus Gleisdorf in mehr als 90 Ländern

Insgesamt sind Maschinen von Binder+Co mittlerweile in mehr als 90 Ländern im Einsatz. Parallel dazu baut das Unternehmen seine Kompetenzen in der Softwareprogrammierung und Cybersicherheit weiter aus. Die internationale Aufstellung soll auch dabei helfen, die derzeit geringere Zahl sehr großer Aufträge auszugleichen. Projekte mit einem Volumen von mehr als zehn Millionen Euro seien seltener geworden. Dafür setzt Binder+Co verstärkt auf kleinere und mittlere Projekte sowie das wachsende Geschäft mit Serviceleistungen nach dem Verkauf.

Rund 420 Beschäftigte

Die Unternehmensgruppe beschäftigt insgesamt knapp 420 Mitarbeiter. In Gleisdorf arbeiten 260 Menschen bei Binder+Co und weitere 90 bei Statec-Binder. Weitere Arbeitsplätze befinden sich bei Comec-Binder in Italien sowie in den USA.