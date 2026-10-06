Baustart in Frohnleiten: Dieser Platz wird jetzt völlig neu gestaltet

Ein bisher wenig genutzter Platz in Frohnleiten bekommt schon bald ein neues Gesicht. Unter der S35 entstehen Sport- und Erholungsmöglichkeiten für mehrere Generationen. Die Arbeiten für den neuen Bewegungsbereich laufen bereits.

Wo bislang wenig los war, soll künftig trainiert, balanciert und eine Pause eingelegt werden. Beim Parkplatz unter der S35 in Frohnleiten entsteht derzeit ein neuer Bewegungs- und Erholungsbereich. Die Stadtgemeinde hat bereits erste Details zum Projekt veröffentlicht. Der Standort liegt direkt an einer beliebten Lauf- und Wanderstrecke und soll künftig deutlich stärker genutzt werden.

Calisthenics und Balancierparcours geplant

Wer beim Laufen eine Trainingseinheit einlegen möchte, soll dafür künftig eine Calisthenics-Anlage nutzen können. Dabei wird vor allem mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Zusätzlich ist ein Balancierparcours vorgesehen. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere Sitz- und Erholungsmöglichkeiten. Damit soll der neue Bereich nicht ausschließlich sportlich Aktive ansprechen.

Vom Sportler bis zum Senior

Die Stadt möchte an dem Standort unterschiedliche Generationen zusammenbringen. Neben Läufern und anderen Sportlern sollen auch Familien, Senioren sowie Patienten des Theresienhofs den neuen Bereich nutzen können. Entwickelt wird die Fläche im Rahmen des LEADER-Projekts „Vernetzter Generationenspielplatz Frohnleiten“. Lange müssen die Frohnleitner nicht mehr darauf warten, dass sich an dem bislang wenig genutzten Platz etwas verändert: Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. In den kommenden Wochen soll die Veränderung am Standort aber bereits sichtbar werden.