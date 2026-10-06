Familie legt Fährten für vermisste Hündin: Dann findet Sina nach Hause

Tagelang wurde Labradorhündin Sina in und rund um Leoben schmerzlich vermisst. Ihre Familie suchte nach ihr und legte sogar Fährten aus. Dann kam die Nachricht, auf die alle gehofft hatten: „Wutzi“ ist wieder daheim.

Seit Samstag wurde die Hündin, die liebevoll auch „Wutzi“ genannt wird, vermisst. Nach einer Suchaktion gibt es jetzt die gute Nachricht.

Seit Samstag wurde die Hündin, die liebevoll auch „Wutzi“ genannt wird, vermisst. Nach einer Suchaktion gibt es jetzt die gute Nachricht.

Es sind wohl jene Momente, vor denen sich jeder Hundebesitzer fürchtet: Die Tür steht offen, der Hund ist weg und trotz stundenlanger Suche fehlt jede Spur. Genau das erlebte eine Familie aus Leoben, nachdem ihre dreijährige Labradorhündin Sina ausgebüxt war. Seit Samstag wurde die Hündin, die liebevoll auch „Wutzi“ genannt wird, vermisst. Der Tierschutzverein Leoben veröffentlichte schließlich einen dringenden Suchaufruf. Nun gibt es das erhoffte Happy End.

Die Suche führte weit über Leoben hinaus

Sina hätte mittlerweile eine beachtliche Strecke zurückgelegt haben können. Gesucht wurde deshalb nicht nur in Leoben selbst, sondern auch in Donawitz und St. Peter-Freienstein in Richtung Traidersberg. Selbst St. Michael ob Leoben kam als möglicher Aufenthaltsort infrage. Die Sorge war entsprechend groß. Sina wurde als freundliche, gutmütige und zutrauliche Hündin beschrieben. Menschen in der Umgebung wurden gebeten, bei Spaziergängen, in Gärten und rund um ihre Häuser die Augen offenzuhalten. Doch auch die Familie selbst ließ nichts unversucht.

Familie legte Fährten, dann kam Sina zurück

Um ihrer Hündin bei der Orientierung zu helfen, hatte die Familie Fährten gelegt. Und genau diese könnten am Ende eine entscheidende Rolle gespielt haben. „Gute Neuigkeiten – Sina ist wieder Zuhause“, teilte der Tierschutzverein schließlich erleichtert mit. Vermutlich habe die Hündin mithilfe der gelegten Fährten wieder nach Hause gefunden. Ob es tatsächlich genau diese Spuren waren, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht jedoch: Sina hat den Weg zurück geschafft. Auch unter dem ursprünglichen Suchaufruf war die Freude über die Nachricht groß. Menschen hatten den Beitrag geteilt und bei der Suche mitgeholfen. Eine Nutzerin brachte die Erleichterung schließlich auf den Punkt: Sie freue sich „richtig“, dass Sina wieder daheim sei.