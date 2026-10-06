Erst 25 Grad, dann Schnee: Kaltfront erreicht die Steiermark

Der Mittwoch bringt der Steiermark noch einmal Sonne und bis zu 25 Grad. Doch das milde Oktoberwetter hält nicht lange: Eine Kaltfront bringt Regen, kräftigen Wind und in der Obersteiermark sogar erste Schneeflocken.

Am Freitag könnte sich ab einer Höhe von etwa 1.300 Metern bereits Schneeflocken unter den Regen mischen.

Am Freitag könnte sich ab einer Höhe von etwa 1.300 Metern bereits Schneeflocken unter den Regen mischen.

Wer den Spätsommer noch einmal auskosten möchte, sollte den Mittwoch nutzen. In weiten Teilen der Steiermark wird es laut GeoSphere Austria überwiegend sonnig und für Anfang Oktober außergewöhnlich mild. Im Südosten sind sogar bis zu 25 Grad möglich. Doch innerhalb weniger Tage verändert sich das Wetter deutlich. Von Nordwesten nähert sich eine Kaltfront, die vor allem in der Obersteiermark für einen Vorgeschmack auf den Winter sorgt.

Mittwoch noch einmal bis zu 25 Grad

Zunächst ist von Winterwetter wenig zu spüren. Nach einem kühlen Start mit 2 bis 9 Grad verschwinden lokale Nebelfelder am Mittwoch rasch. Dazu weht teilweise lebhafter föhniger Südwind. Am Nachmittag werden verbreitet 20 bis 25 Grad erreicht. Die höchsten Temperaturen sind im Südosten zu erwarten. In Bad Radkersburg könnte das Thermometer bis auf 25 Grad steigen. Ein Oktoberrekord ist das allerdings nicht: Am 8. Oktober 2023 wurden in der Südsteiermark sogar 28 Grad gemessen.

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Dann kippt das Wetter

Am Donnerstag beginnt die Umstellung. Die Wolken werden dichter und besonders im Bergland können am Nachmittag erste Regenschauer durchziehen. Im Süden dürfte sich die Sonne noch länger behaupten. Die Temperaturen erreichen zunächst noch 17 bis 22 Grad. Am Abend beziehungsweise in der ersten Nachthälfte auf Freitag zieht schließlich die Kaltfront durch. Und die bringt deutlich kühlere Luft mit.

Schneeflocken ab rund 1.300 Metern möglich

Am Freitag zeigt sich der Wetterumschwung besonders im Norden der Steiermark. Dort kann es zunächst noch regnen. Ab einer Höhe von etwa 1.300 Metern können sich bereits Schneeflocken unter den Regen mischen. Im Raum Schladming werden in höheren Lagen Schneeschauer erwartet. In den Tälern bleibt es hingegen bei Regen. Dazu frischt lebhafter bis kräftiger Nordwestwind auf. Die Höchstwerte reichen nur noch von etwa 12 Grad in Mariazell bis 18 Grad in Leibnitz, nach bis zu 25 Grad am Mittwoch ein deutlicher Temperatursturz.

Und wie wird das Wochenende?

Ganz so winterlich geht es anschließend nicht weiter. Der Samstag dürfte trocken und wechselnd bewölkt verlaufen. Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder zeigt sich besonders im Süden häufiger die Sonne. Erwartet werden 14 bis 18 Grad. Am Sonntag sind dann wieder bis zu 21 Grad möglich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, über den Bergen können am Nachmittag einzelne Regenschauer entstehen.