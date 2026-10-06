Wie die „Omas for Future“ Leibnitz jetzt noch grüner machen wollen

Mitten in Leibnitz sind aus unscheinbaren Flächen bereits 35 kleine Blumeninseln geworden. Nun sollen noch mehr dazukommen. Dafür werden Menschen gesucht, die ein Stück öffentliches Grün direkt vor ihrer Haustür übernehmen.

Ein kleines Stück Erde, das sonst kaum jemand beachtet, kann mitten in der Stadt plötzlich zum Hingucker werden. Genau das passiert seit gut einem Jahr an mehreren Stellen in Leibnitz. Dort kümmern sich Bürger um sogenannte „Blühfleckerl“ und das Projekt soll weiter wachsen. Hinter der Idee stehen die Omas for Future Steiermark. Gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen wurden mittlerweile 35 Baumscheiben und öffentliche Grünstreifen bepflanzt und anschließend betreut.

Ein eigenes Blühfleckerl vor der Haustür

Nun werden weitere Menschen gesucht, die selbst Verantwortung für eine kleine Fläche übernehmen möchten. Dabei muss niemand Gartenprofi sein. Mitmachen können Privatpersonen ebenso wie Geschäfte, Schulen und andere Einrichtungen. Besonders praktisch soll es sein, wenn sich das jeweilige Blühfleckerl in der Nähe der eigenen Wohnung oder des Arbeitsplatzes befindet. So lässt es sich ohne großen Aufwand regelmäßig gießen und pflegen. Die bereits bestehenden Flächen erkennt man an ihren gelben „Blühfleckerl“-Schildern.

Blumen sollen auch Insekten helfen

Bei der Gestaltung geht es nicht nur darum, Leibnitz bunter zu machen. Gepflanzt werden sollen vor allem insektenfreundliche Pflanzen. Wer mitmachen möchte, steht dabei nicht allein vor einem Stück Erde. Die Omas for Future kümmern sich um die Organisation, beraten die Teilnehmer und unterstützen mit Pflanzenspenden. Bei Bedarf stellt die Stadtgemeinde auch Erde zur Verfügung. So können nach und nach aus kleinen, bislang unscheinbaren Flächen neue grüne Inseln mitten in der Stadt entstehen. Wer selbst ein „Leibnitzer Blühfleckerl“ übernehmen möchte, kann sich direkt bei den Omas for Future unter 0664/15 47 838 melden.