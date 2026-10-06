A9 gesperrt: Autofahrer müssen nachts über den Pyhrnpass

Auf der A9 müssen sich Autofahrer im Oktober auf mehrere nächtliche Sperren einstellen. Der Bosrucktunnel wird für technische Arbeiten komplett geschlossen. Die Umleitung führt über den Pyhrnpass, Verzögerungen sind möglich.

Wer in den kommenden Tagen nachts auf der Pyhrn Autobahn (A9) unterwegs ist, sollte für seine Fahrt mehr Zeit einplanen. Der Bosrucktunnel wird im Oktober gleich in zwei Zeiträumen für mehrere Nächte vollständig gesperrt, 5 Minuten hat bereits berichtet: A9 bei Graz: Plabutschtunnel wird ab Montag gesperrt. Die erste Sperrserie läuft bereits diese Woche: Seit Montag bis einschließlich kommenden Freitag sind beide Tunnelröhren jeweils in der Nacht nicht befahrbar.

Jede Nacht neun Stunden gesperrt

Die Totalsperre beginnt jeweils um 20 Uhr und endet am folgenden Morgen um 5 Uhr. Grund dafür sind technische Arbeiten im Tunnel. Nach der ersten Arbeitsphase folgt rund zwei Wochen später eine weitere: Auch von 19. bis 23. Oktober wird der Bosrucktunnel jeweils zwischen 20 und 5 Uhr komplett für den Verkehr geschlossen.

Umleitung führt über den Pyhrnpass

Während der Sperren müssen Autofahrer ausweichen. Der Verkehr wird über den Pyhrnpass umgeleitet. Dadurch könnte es auf den Ausweichstrecken deutlich voller werden. Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und längeren Fahrtzeiten ist insbesondere auf dem Zubringer Liezen, im Stadtgebiet von Liezen sowie auf der B138 rund um Spital am Pyhrn zu rechnen. Wer seine Fahrt durch die Region in eine der betroffenen Nächte legt, sollte die zusätzliche Fahrzeit daher bereits bei der Planung berücksichtigen.