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Bild auf 5min.at zeigt einen See.
Am Mittwoch wird es in der Steiermark noch ein richtig warm.
Graz/Steiermark
06/10/2026
Noch einmal warm

25 Grad: Steiermark bekommt noch einmal spätsommerliches Wetter

Der Oktober zeigt sich in der Steiermark noch einmal von seiner besonders milden Seite. Am Mittwoch gibt es viel Sonne und bis zu 25 Grad. Dazu macht sich föhniger Südwind bemerkbar, am wärmsten wird es im Südosten.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)
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Wer die warmen Temperaturen noch einmal genießen möchte, bekommt heute die Gelegenheit dazu. In der Steiermark kündigt sich laut GeoSphere Austria überwiegend sonniges und für die Jahreszeit ausgesprochen mildes Wetter an. Verantwortlich dafür ist eine föhnige Südwestströmung, die warme Luft in die Steiermark bringt.

Bis zu 25 Grad sind möglich

Der Tag startet allerdings noch ziemlich frisch. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen lediglich zwischen 2 und 9 Grad. Örtlich können sich zunächst auch Nebelfelder halten, diese sollen sich jedoch rasch auflösen. Danach setzt sich vielerorts die Sonne durch. Lediglich einige dünne Wolken ziehen im Tagesverlauf über den Himmel. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen deutlich an: Erwartet werden 20 bis 24 Grad, ganz im Südosten der Steiermark sind sogar bis zu 25 Grad möglich.

Föhniger Wind frischt auf

Ganz ruhig bleibt das Wetter dabei nicht. Im Laufe des Tages kommt mäßiger, stellenweise auch lebhafter Südwind auf. Durch den föhnigen Einfluss bleibt es dennoch überwiegend freundlich und sehr mild, ehe es am Donnerstag dann abkühlt, 5 Minuten hat berichtet: Erst 25 Grad, dann Schnee: Kaltfront erreicht die Steiermark.

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