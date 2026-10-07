Ã–BB starten Arbeiten in Kalsdorf: In der Nacht kann es lauter werden

In Kalsdorf bei Graz kÃ¶nnte es in den kommenden NÃ¤chten lauter werden. Die Ã–BB fÃ¼hren ab Mittwoch Arbeiten an den Gleisanlagen durch. FÃ¼r Zugreisende gibt es dabei allerdings eine gute Nachricht.

Wer in der NÃ¤he der Bahnstrecke in Kalsdorf bei Graz wohnt, kÃ¶nnte in den kommenden NÃ¤chten ungewohnte GerÃ¤usche hÃ¶ren. Die Ã–BB-Infrastruktur startet am Mittwoch, 7. Oktober, mit Erhaltungsarbeiten an den Gleisanlagen. Gearbeitet wird bewusst dann, wenn weniger ZÃ¼ge unterwegs sind. Deshalb finden die Arbeiten ausschlieÃŸlich in den Nachtstunden statt.

Drei NÃ¤chte lang wird gearbeitet

Die Arbeiten sind fÃ¼r den Zeitraum von 7. bis 9. Oktober 2026 vorgesehen. Jeweils zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens sind die Mitarbeiter an den Gleisanlagen im Einsatz. Ziel der MaÃŸnahmen ist laut Ã–BB, das Zugfahren kÃ¼nftig ruhiger und leiser zu machen. RegelmÃ¤ÃŸige Erhaltungsarbeiten seien notwendig, damit die Bahnstrecken sicher und zuverlÃ¤ssig genutzt werden kÃ¶nnen.

Ã–BB kÃ¼ndigen LÃ¤rm in der Nacht an

Ganz ohne BeeintrÃ¤chtigungen fÃ¼r die Anrainer wird es allerdings nicht gehen. WÃ¤hrend der Arbeiten kÃ¶nne es zu LÃ¤rmentwicklung kommen, informieren die Ã–BB. Das Unternehmen versucht nach eigenen Angaben, die Belastung mÃ¶glichst gering zu halten. Um den regulÃ¤ren Bahnbetrieb nicht zu stÃ¶ren, mÃ¼ssen die Arbeiten jedoch in den Nachtstunden durchgefÃ¼hrt werden. FÃ¼r FahrgÃ¤ste gibt es dagegen Entwarnung: Die Arbeiten haben laut Ã–BB keine Auswirkungen auf den Fahrplan. ZÃ¼ge sollen somit trotz der nÃ¤chtlichen Arbeiten planmÃ¤ÃŸig verkehren.