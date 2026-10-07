54 MÃ¤ngel an nur einem Lkw: Polizei stoppt Weiterfahrt sofort

Bei einer Verkehrskontrolle in St. Marein im Sulmtal entdeckte die Polizei gleich 54 technische MÃ¤ngel an einem Lkw. FÃ¼r den 61-jÃ¤hrigen Lenker war die Fahrt damit zu Ende.

Am Dienstagnachmittag, dem 6. Oktober 2026, waren Beamte der Polizeiinspektion Deutschlandsberg im Streifendienst unterwegs. In St. Marein im Sulmtal fiel ihnen dabei ein mit Holzbrettern beladener Lkw auf. Daraufhin kontrollierten die Polizisten sowohl den Lenker als auch das Fahrzeug. Bei der ÃœberprÃ¼fung zeigte sich, dass an dem Lkw zahlreiche technische MÃ¤ngel vorlagen.

54 MÃ¤ngel entdeckt

Insgesamt stellten die Beamten 54 technische MÃ¤ngel am Fahrzeug fest. Die Folgen waren unmittelbar: Die Kennzeichen und der Zulassungsschein wurden sofort abgenommen. Damit durfte der Lkw nicht mehr weiterfahren. Die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet dazu: „Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.“ Bei der Kontrolle blieb es nicht bei den technischen Problemen am Lkw. Auch beim 61-jÃ¤hrigen Lenker stellten die Polizisten VerstÃ¶ÃŸe fest. Konkret ging es um die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. NÃ¤here Angaben zu den festgestellten VerstÃ¶ÃŸen machte die Landespolizeidirektion Steiermark in ihrer Mitteilung nicht.

Fahrt endet vor Ort

Die Kontrolle hatte damit klare Konsequenzen fÃ¼r Fahrer und Fahrzeug. Wegen der 54 festgestellten MÃ¤ngel wurden Kennzeichen und Zulassungsschein abgenommen. ZusÃ¤tzlich kamen die VerstÃ¶ÃŸe gegen die Lenk- und Ruhezeiten hinzu. FÃ¼r den 61-JÃ¤hrigen war die Fahrt in St. Marein im Sulmtal beendet.