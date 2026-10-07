Eine Speichelprobe, ein paar Minuten Zeit und Monate spÃ¤ter die Chance, einem schwer erkrankten Menschen zu helfen. Genau das ist Simon passiert. Am 22. September 2026 spendete er seine Blutstammzellen fÃ¼r einen Menschen in den USA. FÃ¼r Simon und seine Freundin Sabrina war das ein besonderer Moment. Denn als sich beide einige Monate zuvor registrieren lieÃŸen, wussten sie noch nicht, ob daraus jemals eine tatsÃ¤chliche Spende werden wÃ¼rde.

Begonnen hat alles im Februar

Am 6. Februar 2026 lieÃŸen sich Simon und Sabrina bei einer Aktion von â€žGeben fÃ¼r Lebenâ€œ bei der Feuerwehr Bad Waltersdorf als Stammzellspender registrieren. Simon erinnert sich: „Und an diesem besonderen Ort schloss sich fÃ¼r uns der Kreis. Als wir uns am 6. Februar 2026 bei einer Aktion von â€žGeben fÃ¼r Lebenâ€œ bei der Feuerwehr Bad Waltersdorf als Stammzellspender registrieren lieÃŸen, war fÃ¼r uns sofort klar: Das ist keine Hexerei.“ FÃ¼r die Registrierung braucht es nur wenig Zeit. Menschen zwischen 16 und 45 Jahren haben die MÃ¶glichkeit, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen.

Wenige Monate spÃ¤ter kam die Anfrage

FÃ¼r Simon blieb es nicht bei der Registrierung. Er kam tatsÃ¤chlich als Spender infrage. Am 22. September 2026 spendete er schlieÃŸlich seine Blutstammzellen. Sie waren fÃ¼r einen schwer erkrankten Menschen in den USA bestimmt. Dass aus seiner Registrierung tatsÃ¤chlich eine Spende wurde, erfÃ¼llt Simon mit groÃŸer Dankbarkeit.

Â©FF Bad Waltersdorf WÃ¤hrend der Stammzell-Apherese im LKH-Graz/Blutbank, 3,5 Std hat die Spende gedauert.

Ein besonderer Ort

Dass die Registrierung ausgerechnet in Bad Waltersdorf stattfand, bedeutet Simon und Sabrina besonders viel. Denn genau dort begann bereits im September 2024 ihre gemeinsame Geschichte. „Dass diese Reise ausgerechnet in Bad Waltersdorf begann, fÃ¼hlt sich fÃ¼r uns bis heute wie ein kleines Wunder an. Dort kreuzten sich im September 2024 in einer stÃ¼rmischen Nacht auf der Autobahn unsere Wege: Ein quer liegender Baum hielt Sabrina auf, Simon hielt an, um nachzufragen, ob alles in Ordnung ist â€“ und kurz darauf traf die Feuerwehr ein. Aus diesem unerwarteten Moment erwuchs unsere groÃŸe Liebe. Genau deshalb wurde Bad Waltersdorf zu unserem Herzensort, an dem Simon mir spÃ¤ter auch am angrenzenden Wald den Heiratsantrag machte.“ Aus einer zufÃ¤lligen Begegnung wurde ihre Liebe. SpÃ¤ter fÃ¼hrte sie genau dieser Ort auch zu jener Registrierung, durch die Simon schlieÃŸlich einem anderen Menschen helfen konnte.

Andere ermutigen

Simon und Sabrina mÃ¶chten ihre Geschichte deshalb teilen. Nicht nur wegen ihrer besonderen Verbindung zu Bad Waltersdorf, sondern vor allem, um andere zur Registrierung zu ermutigen. Eine Speichelprobe dauert nur wenige Minuten. Ob daraus jemals eine Stammzellspende wird, weiÃŸ man zu diesem Zeitpunkt nicht. Bei Simon wurde genau daraus wenige Monate spÃ¤ter die MÃ¶glichkeit, einem schwer erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance zu geben.