Ein Elektrotechniker aus der Steiermark wartete nach dem Ende seines ArbeitsverhÃ¤ltnisses auf sein Geld. Sein frÃ¼herer Chef verwies auf angeblich fehlendes Werkzeug. SchlieÃŸlich landete der Fall vor Gericht.

„Ein Elektrotechniker wartete nach dem Ende seines ArbeitsverhÃ¤ltnisses auf die Auszahlung seiner offenen AnsprÃ¼che. Doch das Geld blieb aus“, schildert die Arbeiterkammer Steiermark. Warum nicht bezahlt wurde, erfuhr der Mann erst auf Nachfrage. Dabei rÃ¼ckte plÃ¶tzlich Werkzeug in den Mittelpunkt.

Werkzeug als Grund

„Auf Nachfrage erklÃ¤rte die Firma, er habe Werkzeug nicht zurÃ¼ckgegeben und dadurch einen Schaden verursacht“, so die AK Steiermark weiter. Der Chef wollte diesen Schaden nicht einfach stehen lassen. „Diesen Betrag habe der Chef mit dem noch ausstehenden Entgelt gegengerechnet.“ FÃ¼r den Elektrotechniker bedeutete das: Statt der offenen Zahlung gab es einen Streit darÃ¼ber, ob Werkzeug fehlte. Der Steirer wandte sich daraufhin an die Arbeiterkammer. Dort blieb es nicht bei GesprÃ¤chen. „Der Steirer kam daraufhin zu uns und wir gingen vor Gericht“, heiÃŸt es von der Arbeiterkammer Steiermark. Entscheidend war nun die Frage, ob das Werkzeug tatsÃ¤chlich nicht zurÃ¼ckgegeben worden war.

„Konnten nachweisen, dass das Werkzeug ordnungsgemÃ¤ÃŸ zurÃ¼ckgegeben wurde“

Vor Gericht lieÃŸ sich der Vorwurf laut Arbeiterkammer entkrÃ¤ften. „Wir konnten nachweisen, dass das Werkzeug ordnungsgemÃ¤ÃŸ zurÃ¼ckgegeben wurde.“ Damit nahm der Fall fÃ¼r den Elektrotechniker schlieÃŸlich eine entscheidende Wendung. Aus dem Streit um das Werkzeug wurde doch noch eine Auszahlung. Am Ende musste der Steirer nicht auf seinem offenen Geld sitzen bleiben. „Der Steirer erhielt schlieÃŸlich die fehlenden 1.000 Euro nachbezahlt“, so die Arbeiterkammer Steiermark abschlieÃŸend.