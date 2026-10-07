130 Fachleute tÃ¼ftelten in Leoben an effizienteren Industrieprozessen

Rund 130 Fachleute aus mehr als 20 Nationen kamen an der MontanuniversitÃ¤t Leoben zusammen. Drei Tage lang ging es darum, wie Computersimulationen reale Industrieprozesse verbessern kÃ¶nnen.

Rund 130 Teilnehmende aus mehr als 20 Nationen kamen fÃ¼r die CAE-Konferenz und die ON-DEM-Workshops an der MontanuniversitÃ¤t Leoben zusammen.

Rund 130 Teilnehmende aus mehr als 20 Nationen kamen fÃ¼r die CAE-Konferenz und die ON-DEM-Workshops an der MontanuniversitÃ¤t Leoben zusammen.

Sand, FrÃ¼hstÃ¼cksmÃ¼sli oder Holzpellets haben mehr gemeinsam, als du vielleicht denkst: Sie bestehen aus einzelnen KÃ¶rnern oder Partikeln. Solche Materialien spielen auch bei Lebensmitteln, Baustoffen, Rohstoffen und im Recycling eine wichtige Rolle. In der Rohstofftechnik geht es etwa um Erze und Metallpulver. Entscheidend ist dabei, wie sich die einzelnen Partikel beim FÃ¶rdern, Sortieren, Mischen oder Zerkleinern verhalten. Das wirkt sich auf die QualitÃ¤t von Produkten, den Energieverbrauch und den VerschleiÃŸ von Anlagen aus.

Drei Tage in Leoben

Genau damit beschÃ¤ftigte sich eine dreitÃ¤gige Veranstaltung von 30. September bis 2. Oktober 2026 in Leoben. Der Lehrstuhl fÃ¼r Aufbereitung und Veredlung der MontanuniversitÃ¤t Leoben veranstaltete gemeinsam mit dem BergmÃ¤nnischen Verband Ã–sterreichs die zweite CAE-Konferenz. CAE steht fÃ¼r â€žComputer-Aided Engineeringâ€œ und bezeichnet computergestÃ¼tzte Methoden fÃ¼r technische Aufgaben. Mit Simulationen lÃ¤sst sich etwa das Zusammenspiel vieler Partikel virtuell darstellen. Dadurch kÃ¶nnen Maschinen bereits vor ihrem Bau untersucht und verbessert werden.

Von SÃ¤cken bis Eisen

ZwÃ¶lf FachvortrÃ¤ge und eine Posterausstellung zeigten, wie breit die Anwendungen sind. Die Themen reichten von der Entleerung groÃŸer SchÃ¼ttgutsÃ¤cke Ã¼ber die Echtzeit-Erfassung von Partikeln in Industrieprozessen bis zur Eisenherstellung. Auch digitale Zwillinge und kÃ¼nstliche Intelligenz waren Teil der Veranstaltung. Sie sollen dabei helfen, AblÃ¤ufe besser zu verstehen und gezielt zu verbessern. AnschlieÃŸend vertieften Workshops des europÃ¤ischen Forschungsnetzwerks ON-DEM den Austausch.

Mehr als 20 Nationen

Ãœber die drei Tage kamen rund 130 Teilnehmende aus mehr als 20 Nationen zusammen. Vertreten waren mehr als 40 Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie zahlreiche Unternehmen. Damit trafen in Leoben Fachleute aus Wissenschaft und Industrie direkt aufeinander. Im Mittelpunkt stand nicht nur das Teilen neuer Erkenntnisse, sondern auch die gemeinsame Weiterentwicklung digitaler Methoden fÃ¼r die Partikeltechnik.

„Wir kÃ¶nnen Maschinen gezielter entwickeln“

Organisator Dr. Eric Fimbinger bringt den Nutzen der Simulationen so auf den Punkt: â€žDie Partikel in unseren Simulationen sind virtuell, die Wirkung besserer Prozesse ist real: Wir kÃ¶nnen Maschinen gezielter entwickeln, VerschleiÃŸ verringern, Energie und Ressourcen effizienter nutzen â€“ und damit einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Industrie leisten.â€œ Werden verschiedene Bauformen und Betriebsweisen zuerst am Computer geprÃ¼ft, kÃ¶nnen laut Fimbinger auch Aufwand fÃ¼r Bau und Erprobung aufwendiger Prototypen reduziert werden. Der Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie soll helfen, diese MÃ¶glichkeiten in die Praxis zu bringen.