Scheifling: BÃ¼rgermeister legt sein Amt zurÃ¼ck

Nach einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs hat Gottfried Reif (Ã–VP) sein Amt als BÃ¼rgermeister von Scheifling zurÃ¼ckgelegt. Wer ihm nachfolgt, ist derzeit noch offen.

In Scheifling im Bezirk Murau ist BÃ¼rgermeister Gottfried Reif (Ã–VP) zurÃ¼ckgetreten. Bei einer auÃŸerordentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend legte er laut Medienberichten sein Amt nieder. Hintergrund ist ein jahrelanger Rechtsstreit rund um den Bau einer Apotheke in der Gemeinde. Durch deren Errichtung verlor ein ortsansÃ¤ssiger Hausarzt das Recht, eine eigene Hausapotheke zu betreiben.

Wegen Amtsmissbrauchs verurteilt

Reif wurde vorgeworfen, das Bauverfahren fÃ¼r die Apotheke zu lange hinausgezÃ¶gert zu haben. Er wurde deshalb laut Medienberichten wegen Amtsmissbrauchs zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Oberste Gerichtshof bestÃ¤tigte das Urteil in diesem Jahr, womit die Verurteilung rechtskrÃ¤ftig wurde. Der bisherige BÃ¼rgermeister hatte betont, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Gleichzeitig kÃ¼ndigte er an, sein Amt noch 2026 zurÃ¼cklegen zu wollen. Diesen Schritt hat er nun vollzogen.

Nachfolge noch nicht geklÃ¤rt

Wer kÃ¼nftig an der Spitze der Gemeinde stehen wird, ist noch offen. Laut Landes-Ã–VP soll darÃ¼ber zeitnah entschieden werden. Bis dahin Ã¼bernimmt VizebÃ¼rgermeister Thomas Auer (FPÃ–) die AmtsgeschÃ¤fte. Die nÃ¤chste Gemeinderatssitzung ist fÃ¼r den 5. November vorgesehen. Bis dahin soll eine LÃ¶sung fÃ¼r die Nachfolge gefunden werden.