Strenge Hygiene-Standards erfÃ¼llt: LKH Weiz erhÃ¤lt Gold

GroÃŸe Auszeichnung fÃ¼r das LKH Weiz: Das Krankenhaus erhÃ¤lt erstmals das Gold-Zertifikat der â€žAktion Saubere HÃ¤ndeâ€œ. Damit wurde die hÃ¶chste Zertifizierungsstufe erreicht.

HÃ¤ndedesinfektion gehÃ¶rt im Krankenhaus zu den wichtigsten MaÃŸnahmen, um die Ãœbertragung von Krankheitserregern zu verhindern. Am LKH Weiz wird das Thema deshalb regelmÃ¤ÃŸig geschult und Ã¼berprÃ¼ft. Dieses Engagement wird nun mit dem Gold-Zertifikat der â€žAktion Saubere HÃ¤ndeâ€œ fÃ¼r 2026 und 2027 ausgezeichnet.

Hohe Anforderungen fÃ¼r Gold

FÃ¼r die hÃ¶chste Zertifizierungsstufe mÃ¼ssen zahlreiche Anforderungen erfÃ¼llt werden. Dazu gehÃ¶ren regelmÃ¤ÃŸige Schulungen, ausreichend HÃ¤ndedesinfektionsmittelspender, die Erfassung des Verbrauchs sowie direkte Beobachtungen der HÃ¤ndehygiene im Krankenhausalltag. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschlieÃŸend ausgewertet und fÃ¼r weitere Verbesserungen genutzt. In Weiz kÃ¼mmern sich insgesamt 21 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufsgruppen im Hygieneteam um das Thema. Eine zentrale Rolle Ã¼bernimmt Hygienefachkraft Dominik TauÃŸ, der unter anderem Teams berÃ¤t, Beobachtungen durchfÃ¼hrt und Schulungen abhÃ¤lt.

Beide Standorte mit Gold ausgezeichnet

Mit der erstmaligen Auszeichnung zieht das LKH Weiz mit dem LKH-Univ. Klinikum Graz gleich. Damit verfÃ¼gen nun beide Standorte des Spitalsverbunds Ã¼ber das Gold-Zertifikat.

â€žDass wir erstmals Gold erreicht haben, freut uns ganz besondersâ€œ, erklÃ¤rt Pflegeleiterin Heidelinde Bachler. Die Auszeichnung zeige, wie konsequent die Mitarbeiter die HÃ¤ndehygiene im Arbeitsalltag umsetzen. Gleichzeitig gelte es, diesen Standard auch kÃ¼nftig zu sichern.