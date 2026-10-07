A9: Unfall kurz vor Seiersberg sorgte fÃ¼r RÃ¼ckstau

Ein Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung Linz hat am Mittwochabend fÃ¼r einen Feuerwehreinsatz und erheblichen RÃ¼ckstau gesorgt. Ein Pkw kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Die Freiwillige Feuerwehr UnterpremstÃ¤tten wurde am Mittwoch um 18.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A9 in Fahrtrichtung Linz alarmiert. FÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte war es bereits der zweite Einsatz an diesem Tag auf diesem Autobahnabschnitt. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Abfahrt Seiersberg. UrsprÃ¼nglich war die Feuerwehr darÃ¼ber informiert worden, dass der Fahrer mÃ¶glicherweise im Fahrzeug eingeklemmt war. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass er nicht eingeklemmt war und das Auto bereits selbst verlassen hatte.

Pkw lag neben Betonleitwand

Das verunfallte Fahrzeug war auf der Fahrerseite neben der Betonleitwand zum Liegen gekommen. Die EinsatzkrÃ¤fte stellten den Pkw mit Muskelkraft wieder auf. AnschlieÃŸend mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden. Danach konnten die Feuerwehrleute wieder ins RÃ¼sthaus einrÃ¼cken.

Erheblicher RÃ¼ckstau auf der A9

WÃ¤hrend des Einsatzes war lediglich die linke Fahrspur befahrbar. Dadurch bildete sich laut Feuerwehr ein erheblicher RÃ¼ckstau. Neben der Feuerwehr UnterpremstÃ¤tten standen auch das Rote Kreuz, die Polizei und die Asfinag im Einsatz. Genaue Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.