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Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Bergsteiger und eine Kerze.
FÃ¼r den Kletterer kam jedoch jede Hilfe zu spÃ¤t.
Altaussee
07/10/2026
Mann verstorben

TragÃ¶die am Loser: Kletterer (59) stÃ¼rzt in den Tod

Ein tÃ¶dlicher Alpinunfall hat sich am Mittwochvormittag am Loser bei ereignet. Ein 59-jÃ¤hriger NiederÃ¶sterreicher stÃ¼rzte im Bereich eines Klettersteigs Ã¼ber felsiges GelÃ¤nde ab.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(120 WÃ¶rter)
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Ein 59-JÃ¤hriger aus dem Bezirk Neunkirchen war gegen 10 Uhr alleine am Loser (Altaussee) unterwegs gewesen. Auf rund 1.800 Metern SeehÃ¶he befand er sich im Bereich des Klettersteigs â€žSisiâ€œ an der SÃ¼dwand, als er aus bislang unbekannter Ursache abstÃ¼rzte.

TÃ¶dlicher Absturz am Loser: 59-jÃ¤hriger Kletterer stirbt

Die alarmierten EinsatzkrÃ¤fte rÃ¼ckten zum Unfallort im steilen GelÃ¤nde aus. FÃ¼r den Kletterer kam jedoch jede Hilfe zu spÃ¤t. Ein Notarzt konnte laut Medienberichten nur noch seinen Tod feststellen. Da der NiederÃ¶sterreicher alleine unterwegs war, ist derzeit unklar, wie es zu dem Absturz kam. Die Alpinpolizei war vor Ort und nahm den Unfall auf.

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