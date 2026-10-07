/ Â©5 Minuten
Wetterumschwung in der Steiermark: Wolken, Wind und Regenschauer
Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft. Neben dichten Wolken und einzelnen Regenschauern sind zwischendurch auch sonnige Phasen mÃ¶glich.
In den Morgenstunden muss vor allem in der SÃ¼dosthÃ¤lfte mit Regenschauern gerechnet werden. Im Tagesverlauf bleibt es zeitweise trocken und die Sonne kann sich stellenweise zeigen. Am Nachmittag und Abend zieht eine Kaltfront auf, die besonders in der Obersteiermark wieder hÃ¤ufiger Regen bringt. Dazu weht teilweise lebhafter, fÃ¶hniger SÃ¼dwestwind. In der FrÃ¼h liegen die Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad. TagsÃ¼ber werden von Nordwesten bis in den SÃ¼dosten HÃ¶chstwerte zwischen 17 und 22 Grad erreicht.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes