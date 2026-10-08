TragÃ¶die am Loser: 59-JÃ¤hriger stÃ¼rzt am Klettersteig in den Tod

Ein Kletterausflug am Loser im Bezirk Liezen (Steiermark) endete am Mittwoch tÃ¶dlich. Ein 59-jÃ¤hriger Mann stÃ¼rzte am Klettersteig â€žSissiâ€œ ab. FÃ¼r ihn kam jede Hilfe zu spÃ¤t.

Am Mittwochvormittag, dem 7. Oktober 2026, ereignete sich in Fischerndorf im Bezirk Liezen ein tÃ¶dlicher Alpinunfall. Ein 59-jÃ¤hriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen war gegen 10.45 Uhr alleine am Klettersteig â€žSissiâ€œ unterwegs. Dieser befindet sich in der SÃ¼dwand des Losers. Auf rund 1.800 Metern SeehÃ¶he kam es schlieÃŸlich zu dem folgenschweren Unfall.

Jede Hilfe kam zu spÃ¤t

Der 59-JÃ¤hrige stÃ¼rzte Ã¼ber felsendurchsetztes GelÃ¤nde ab und erlitt dabei tÃ¶dliche Verletzungen. Ein Notarzt kam zum Einsatz, konnte dem Kletterer jedoch nicht mehr helfen. Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, werden die weiteren Erhebungen von der Alpinpolizei gefÃ¼hrt. NÃ¤here Angaben zum genauen Unfallhergang liegen in der Polizeimeldung nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 06:07 Uhr aktualisiert