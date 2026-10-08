Steiermark will Testregion fÃ¼r humanoide Roboter werden

Roboter, die Maschinen bedienen, WerkstÃ¼cke wechseln und schwere Arbeiten Ã¼bernehmen: Genau das soll in der Steiermark erprobt werden. Ein groÃŸes EU-Projekt kÃ¶nnte dafÃ¼r rund 18 Millionen Euro bringen.

Die Steiermark will bei der Entwicklung von Robotern mit kÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) kÃ¼nftig eine wichtige Rolle in Europa spielen. DafÃ¼r plant der Automatisierungscluster AT Styria eine eigene Testregion. Vorgestellt wurde das Vorhaben bei den â€žEuropean Robotics and Automation Talksâ€œ in Graz, wo mehr als 200 Fachleute aus mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern zusammenkommen. Ziel ist es, neue Robotersysteme direkt in Betrieben zu testen und fÃ¼r den industriellen Einsatz weiterzuentwickeln.

Roboter packen mit an

Im Mittelpunkt stehen drei geplante Pilotprojekte, die unter echten Produktionsbedingungen umgesetzt werden sollen. Beim ersten Projekt geht es um menschenÃ¤hnliche Roboter, die an verschiedenen ArbeitsplÃ¤tzen Maschinen bedienen, WerkstÃ¼cke wechseln und kÃ¶rperlich anstrengende Arbeiten Ã¼bernehmen. Im zweiten Projekt sollen selbstfahrende Roboter Materialien zwischen Lager, Fertigung und Montage transportieren. Sie sollen dabei auch auf geÃ¤nderte Wege und ProduktionsablÃ¤ufe reagieren kÃ¶nnen. Das dritte Projekt beschÃ¤ftigt sich mit der QualitÃ¤tskontrolle und Wartung: KI-gestÃ¼tzte Systeme sollen Bauteile Ã¼berprÃ¼fen, Fehler erkennen und auf mÃ¶glichen Wartungsbedarf hinweisen.

Â©Lukas Elsneg | Die Steiermark soll zur Testregion fÃ¼r humanoide Roboter werden. Drei Pilotprojekte sollen zeigen, wie die Technik kÃ¼nftig in Betrieben eingesetzt werden kann.

Millionen in Aussicht

Um die PlÃ¤ne umzusetzen, stellt AT Styria ein internationales BÃ¼ndnis aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Dieses will sich um ein EU-Projekt bewerben, fÃ¼r das rund 18 Millionen Euro bereitstehen. Die Ausschreibung startet im November 2026, der Antrag soll im FrÃ¼hjahr 2027 eingereicht werden. Im Sommer 2027 wird Ã¼ber die FÃ¶rderung entschieden. Bei einer Zusage kÃ¶nnte die Testregion 2028 starten. Mit dabei sind unter anderem die TU Graz, Joanneum Research, Magna Steyr, DCCS und BrightFlare.

Tausende ArbeitsplÃ¤tze

FÃ¼r die Steiermark kÃ¶nnte das Vorhaben auch wirtschaftlich von Bedeutung sein. Bereits jetzt arbeiten mehr als 44.000 Menschen in der steirischen Automatisierungstechnik. Die Branche erwirtschaftet jÃ¤hrlich rund 6,3 Milliarden Euro und ist seit 2008 bei der BeschÃ¤ftigtenzahl um fast 60 Prozent gewachsen. Laut einer Studie der WKO Steiermark kÃ¶nnten bis 2030 bis zu 10.000 weitere ArbeitsplÃ¤tze entstehen. Gleichzeitig sollen die neuen Roboter Unternehmen dabei helfen, fehlende ArbeitskrÃ¤fte auszugleichen und BeschÃ¤ftigte bei kÃ¶rperlich belastenden TÃ¤tigkeiten zu entlasten.

Partner aus Europa

Die geplante Testregion soll nicht an der steirischen Landesgrenze enden. Auch Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus KÃ¤rnten, Slowenien, Italien und Deutschland werden eingebunden. Gemeinsam wollen die Partner herausfinden, bei welchen Aufgaben sich der Einsatz intelligenter Roboter technisch und wirtschaftlich lohnt. Dabei spielt auch die Sicherheit eine wichtige Rolle, denn KI-gesteuerte Roboter mÃ¼ssen vor digitalen Angriffen geschÃ¼tzt werden. Ob die Steiermark tatsÃ¤chlich zur europÃ¤ischen Testregion wird, hÃ¤ngt zunÃ¤chst von der FÃ¶rderentscheidung ab.