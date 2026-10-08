Die Steiermark hat es schon dreimal geschafft. Jetzt steht der nÃ¤chste Anlauf bei â€ž9 PlÃ¤tze - 9 SchÃ¤tzeâ€œ bevor. Welcher Ort heuer ins Rennen um den Titel geht und wer ihn dabei unterstÃ¼tzt, steht nun fest.

Die Steiermark will sich bei â€ž9 PlÃ¤tze - 9 SchÃ¤tzeâ€œ erneut den Sieg holen. Welcher steirische Ort heuer ins Rennen geht und welche bekannte Sportlerin ihn dabei unterstÃ¼tzt.

Die Steiermark will sich bei â€ž9 PlÃ¤tze - 9 SchÃ¤tzeâ€œ erneut den Sieg holen. Welcher steirische Ort heuer ins Rennen geht und welche bekannte Sportlerin ihn dabei unterstÃ¼tzt.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Riegersburg vertritt die Steiermark heuer bei der ORF-Sendung â€ž9 PlÃ¤tze – 9 SchÃ¤tzeâ€œ. Am Donnerstag, dem 8. Oktober, wurden die neun Landessieger im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Zuvor konnten die Zuschauer aus insgesamt 27 PlÃ¤tzen ihre Favoriten wÃ¤hlen. Nun steht fest, welche neun Orte am Nationalfeiertag um den Titel des schÃ¶nsten Platzes Ã–sterreichs kÃ¤mpfen.

Prominente Hilfe

UnterstÃ¼tzung bekommt die Steiermark dabei von einer bekannten Sportlerin. SkirennlÃ¤uferin Cornelia HÃ¼tter wird gemeinsam mit ORF-Moderatorin Renate Rosbaud die Riegersburg vertreten. Die beiden wollen den steirischen Kandidaten beim groÃŸen Finale bewerben. Insgesamt treten neun BundeslÃ¤nder-Duos an, die jeweils aus einer Moderatorin oder einem Moderator und einer prominenten PersÃ¶nlichkeit bestehen. Die Prominenten vergeben dabei auch Punkte, die gemeinsam mit der Jurywertung sowie den Stimmen aus dem Telefon- und SMS-Voting in die Gesamtwertung einflieÃŸen.

Â©pixabay / Leonhard_Niederwimmer Die Riegersburg vertritt die Steiermark heuer bei â€ž9 PlÃ¤tze – 9 SchÃ¤tzeâ€œ und kÃ¤mpft am 26. Oktober um den Titel des schÃ¶nsten Platzes Ã–sterreichs.

Drei steirische Siege

Die Steiermark hat bei â€ž9 PlÃ¤tze â€“ 9 SchÃ¤tzeâ€œ bereits dreimal den Sieg geholt. Den Anfang machte 2014 der GrÃ¼ne See in TragÃ¶ÃŸ, der sich bei der ersten Ausgabe durchsetzen konnte. 2020 folgte mit der Strutz-MÃ¼hle der nÃ¤chste steirische Erfolg. Nur zwei Jahre spÃ¤ter, 2022, wurde das Friedenskircherl am Stoderzinken zum schÃ¶nsten Platz Ã–sterreichs gewÃ¤hlt. Im Vorjahr ging der Sieg erstmals nach NiederÃ¶sterreich: Die Mariazellerbahn setzte sich 2025 durch. Ob die Steiermark heuer ihren vierten Titel holen kann, entscheidet sich Ende Oktober.

Neun Orte im Rennen

Die Konkurrenz fÃ¼r die Riegersburg steht bereits fest. Das Burgenland schickt die BrÃ¼cke von Andau ins Rennen, KÃ¤rnten den Griffner Schlossberg und NiederÃ¶sterreich die Rax-Seilbahn. OberÃ¶sterreich ist mit den Hutterer BÃ¶den vertreten, Salzburg mit der Friedenskirche HochgrÃ¼ndeck. Aus Tirol tritt die Festung Kufstein an, aus Vorarlberg die Tilisuna und aus Wien der TÃ¼rkenschanzpark. Welcher dieser neun PlÃ¤tze am Ende gewinnt, entscheiden die Gesamtwertung aus Jury, Prominenten und Publikum.

Finale am 26. Oktober

Die Entscheidung fÃ¤llt am Montag, dem 26. Oktober 2026, um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON. Durch die mittlerweile 13. Ausgabe der Sendung fÃ¼hren Armin Assinger und Barbara Karlich. FÃ¼r die musikalische Begleitung sorgt heuer Josh. Wer neben den neun Finalisten auch die Ã¼brigen Kandidaten kennenlernen mÃ¶chte, bekommt am 9. November eine weitere Gelegenheit. Dann prÃ¤sentiert Armin Assinger um 20.15 Uhr in â€ž9 PlÃ¤tze – 9 SchÃ¤tze: So schÃ¶n ist Ã–sterreichâ€œ alle 27 Orte, die heuer zur Wahl standen.