Neuer Lehrgang: Steirische Lehrer lernen Demokratie im Landtag

Demokratie dort lernen, wo Gesetze entstehen: In Graz startet ein neuer Hochschullehrgang fÃ¼r LehrkrÃ¤fte. Das Besondere daran: Die HÃ¤lfte der Lehrveranstaltungen findet direkt im Landtag statt.

Wie entstehen Gesetze und wie werden politische Entscheidungen getroffen? Mit diesen Fragen beschÃ¤ftigen sich steirische LehrkrÃ¤fte kÃ¼nftig direkt im Grazer Landhaus. Dort, wo der Landtag Steiermark seinen Sitz hat, findet die HÃ¤lfte eines neuen Hochschullehrgangs statt. Das Angebot wurde von der PÃ¤dagogischen Hochschule Steiermark gemeinsam mit dem Landtag entwickelt. Ziel ist es, dass Lehrpersonen demokratische AblÃ¤ufe besser verstehen und dieses Wissen im Schulalltag weitergeben kÃ¶nnen.

Start im Oktober

Der Hochschullehrgang â€žDemokratiebildung als pÃ¤dagogische Praxis in der Sekundarstufe Iâ€œ startet erstmals mit dem Wintersemester 2026/27. Die Ausbildung dauert zwei Semester und kann berufsbegleitend absolviert werden. Sie richtet sich insbesondere an LehrkrÃ¤fte aller UnterrichtsfÃ¤cher in AHS-Unterstufen und Mittelschulen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Demokratie nicht nur im Unterricht erklÃ¤rt, sondern auch im gemeinsamen Schulalltag gelebt werden kann.

Einblicke in die Politik

DafÃ¼r bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Arbeit des Landesparlaments. Sie beschÃ¤ftigen sich mit Gesetzgebung, politischen Entscheidungen und den Aufgaben des Landtags. Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten des Landes und des Landtags geben dabei ihr Wissen weiter. Auch Besuche von Landtagssitzungen sowie GesprÃ¤che mit Abgeordneten und Fachleuten aus Politik und Verwaltung gehÃ¶ren zum Programm. LandtagsprÃ¤sident Gerald Deutschmann erklÃ¤rt dazu: â€žWer demokratische Prozesse mÃ¶glichst praxisnah erlebt, kann sie auch an Schulen lebendiger vermitteln.â€œ

Demokratie im Alltag

Das Gelernte soll schlieÃŸlich auch bei den steirischen SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lern ankommen. Dabei geht es nicht nur um politisches Wissen, sondern auch darum, andere Meinungen zu respektieren, gemeinsam LÃ¶sungen zu finden und sich aktiv einzubringen. FÃ¼r Beatrix Karl, Rektorin der PÃ¤dagogischen Hochschule Steiermark, spielt die Schule dabei eine wichtige Rolle. Sie betont: â€žWenn Kinder in den Schulen dazu ermutigt werden, ihre Stimme zu finden, andere Perspektiven zu achten und gemeinsam LÃ¶sungen zu entwickeln, wird Demokratie lebendig.â€œ

GroÃŸes Interesse

Schon vor dem Start stÃ¶ÃŸt der neue Lehrgang auf groÃŸes Interesse. Landesrat Stefan Hermann spricht von zahlreichen angemeldeten LehrkrÃ¤ften und hofft, dass diese ihre Begeisterung fÃ¼r demokratische Beteiligung an Kinder und Jugendliche weitergeben. Auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner unterstÃ¼tzt das Angebot. Die Bildungsdirektion will alle steirischen Schulen gezielt darauf aufmerksam machen und LehrkrÃ¤fte zur Teilnahme ermutigen. LandtagsprÃ¤sident Deutschmann zeigt sich zudem zuversichtlich, dass der Lehrgang kÃ¼nftig einen festen Platz im Weiterbildungsprogramm der PÃ¤dagogischen Hochschule finden wird.