594 Millionen Euro Minus: Steirisches Landesbudget sorgt fÃ¼r Wirbel

Am Donnerstag, dem 8. Oktober, prÃ¤sentierten Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÃ–), seine Stellvertreterin Manuela Khom (Ã–VP) und Finanzlandesrat Willibald EhrenhÃ¶fer (Ã–VP) das Landesbudget fÃ¼r 2027. Bei Einnahmen von 8,860 Milliarden Euro und Ausgaben von 9,454 Milliarden Euro ergibt sich ein Minus von rund 594 Millionen Euro. GegenÃ¼ber 2026 soll die Neuverschuldung um 240 Millionen Euro sinken. â€žMit dem Landesbudget 2027 senken wir die Neuverschuldung und setzen den notwendigen Konsolidierungskurs fortâ€œ, betont Khom. Gleichzeitig sollen 150 Stellen in der Landesverwaltung nicht nachbesetzt werden. Kunasek kÃ¼ndigt weitere Strukturreformen an.

Â©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom, Landeshauptmann Mario Kunasek und Finanzlandesrat Willibald EhrenhÃ¶fer bei der PrÃ¤sentation des Entwurfs fÃ¼r den Landeshaushalt 2027.

Hier wird investiert

Trotz Sparkurses setzt die Landesregierung Schwerpunkte. FÃ¼r die Feuerwehren werden 25,5 Millionen Euro abgesichert, im Bildungsbereich sind 40 neue Krippen- und 20 Kindergartengruppen geplant. Das Verkehrsbudget steigt auf 319,39 Millionen Euro. Auch Forschung, Wirtschaft, Hochwasserschutz und Gesundheitsversorgung sollen unterstÃ¼tzt werden. Bei SozialunterstÃ¼tzung und Grundversorgung sind hingegen um 7,56 beziehungsweise zehn Millionen Euro weniger vorgesehen. Bildungslandesrat Stefan Hermann betont: â€žEinsparungen im FÃ¶rderwesen bedeuten dabei keinen Leistungsverlust, sondern einen effizienteren Einsatz der vorhandenen Mittel.â€œ

GrÃ¼ne warnen vor Folgen

GrÃ¼nen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisiert: â€žAn den groÃŸen Schrauben wird nicht gedreht â€“ die Kleinen mÃ¼ssen es bÃ¼ÃŸenâ€œ. Sie verweist auf einen Anstieg der Kosten fÃ¼r stationÃ¤re Pflege um weitere 68 Millionen Euro und KÃ¼rzungen von 2,5 Millionen Euro bei sozialen FÃ¶rderungen, 1,8 Millionen Euro in der Jugendarbeit sowie 5,7 Millionen Euro bei BeitrÃ¤gen zur Kinderbetreuung. Auch Energie, Klima, Umwelt und Radverkehr seien betroffen. â€žWer da den Sparstift ansetzt, richtet mehr Schaden an, als er sich erspartâ€œ, warnt Krautwaschl. Sie wirft Kunasek vor, notwendige Strukturreformen nicht anzugehen.

Â©Marusa Puhek GrÃ¼nen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisiert die KÃ¼rzungen bei sozialen FÃ¶rderungen, Kinderbetreuung und Klimaschutz.

NEOS und KPÃ– Ã¼ben Kritik

NEOS-Klubobmann Niko Swatek warnt vor dem Schuldenstand von rund 8,86 Milliarden Euro Ende 2027. Laut NEOS werde die fÃ¼r den StabilitÃ¤tspakt notwendige Grenze um rund 79 Millionen Euro Ã¼berschritten. Hinzu kommen geplante Zinskosten von 190 Millionen Euro. â€žDie Steiermark hat kein Erkenntnisproblem, sondern ein Reformproblemâ€œ, kritisiert Swatek und fordert die Offenlegung der Empfehlungen des Budget-Expertenbeirats. Auch die KPÃ– kritisiert die Einsparungen bei Sozialleistungen, SpitÃ¤lern, Jugendlichen und im Ã¶ffentlichen Dienst. KPÃ–-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz wirft der Landesregierung vor, groÃŸe Unternehmen zu schonen, wÃ¤hrend die BevÃ¶lkerung die KÃ¼rzungen tragen mÃ¼sse. â€žDiese Regierung hat sich entschieden, wer fÃ¼r die Sanierung des Budgets aufkommen soll und wer nichtâ€œ, kritisiert Melinz. Zudem verweist er auf die Protestaktion vor dem Landhaus.

Â©NEOS Steiermark NEOS-Klubobmann Niko Swatek warnt vor dem steigenden Schuldenberg und fordert dringend notwendige Strukturreformen.

SPÃ– fordert Kurswechsel

SPÃ–-Chef Max Lercher bezeichnet das Budget als â€žein unkoordiniertes Sparpaket ohne Substanz und Planâ€œ. Er kritisiert einen Schuldenanstieg von 2,4 Milliarden Euro seit dem Amtsantritt der Regierung bis Ende 2027. â€žWir sehen viele Ãœberschriften, aber keine Substanzâ€œ, so Lercher. Er vermisst MaÃŸnahmen gegen Teuerung und Arbeitslosigkeit sowie Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung. Auch die Ausgaben von 168.000 Euro fÃ¼r Berater kritisiert Lercher. Zudem warnt er vor einer mÃ¶glichen Abgabe von Ã¼ber 25 Prozent der Energie Steiermark an Investoren. Zudem fordert er eine aktive Industriepolitik. Die Landesregierung hÃ¤lt dagegen an ihrem Sparkurs fest. Am 20. Oktober folgt die Budgetrede, am 16. Dezember soll das Budget beschlossen werden.