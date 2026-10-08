Die MontanuniversitÃ¤t Leoben hat mit â€žCHESSâ€œ eine neue Forschungseinrichtung gestartet. Im Mittelpunkt stehen Wasserstoff, COâ‚‚-Speicherung und Technologien, die der Industrie helfen sollen, ihre Emissionen zu reduzieren.

Wie kÃ¶nnen Industriebetriebe kÃ¼nftig klimafreundlicher produzieren? Mit dieser Frage beschÃ¤ftigt sich die neue Doctoral School â€žCHESS â€“ CCUS & Hydrogen Systems Engineering Schoolâ€œ an der MontanuniversitÃ¤t Leoben. Ende September fiel der offizielle Startschuss fÃ¼r das interdisziplinÃ¤re Forschungsprogramm. Besonders im Fokus stehen Industriezweige, in denen sich Treibhausgasemissionen nur schwer vermeiden lassen. Dazu zÃ¤hlen etwa die Stahl-, Zement- und Kalkproduktion sowie die Abfallverwertung.

Wasserstoff und COâ‚‚-Speicherung im Fokus

Die Forschenden untersuchen, wie Wasserstoff, neue Produktionsverfahren und der Umgang mit Kohlendioxid zur Verringerung industrieller Emissionen beitragen kÃ¶nnen. Dabei geht es sowohl um die Nutzung von abgeschiedenem COâ‚‚ als auch um dessen mÃ¶gliche dauerhafte Speicherung im geologischen Untergrund. â€žDie Dekarbonisierung der Industrie wird nur gelingen, wenn wir Technologieentwicklung, Energie- und Infrastruktursysteme sowie die verantwortungsvolle Nutzung des geologischen Untergrunds gemeinsam denkenâ€œ, erklÃ¤rt UniversitÃ¤tsprofessor Thomas Kienberger. Hintergrund ist auch die aktuelle Diskussion Ã¼ber die COâ‚‚-Speicherung in Ã–sterreich. Im September wurde laut MontanuniversitÃ¤t ein Gesetzesentwurf zur Begutachtung vorgelegt, der die bislang grundsÃ¤tzlich verbotene geologische Speicherung im Inland kÃ¼nftig ermÃ¶glichen soll.

FÃ¼nf Dissertationen geplant

Insgesamt fÃ¼nf Dissertationen bilden das HerzstÃ¼ck der neuen Doctoral School. Die Forschungsarbeiten beschÃ¤ftigen sich unter anderem mit Wasserstoff- und COâ‚‚-Infrastruktur, geologischen SpeichermÃ¶glichkeiten, klimafreundlicher Stahlproduktion sowie neuen Verfahren zur chemischen Nutzung von COâ‚‚. DafÃ¼r arbeiten Forschende aus fÃ¼nf verschiedenen LehrstÃ¼hlen der MontanuniversitÃ¤t zusammen. Ihre Ergebnisse sollen miteinander verknÃ¼pft werden, um technische LÃ¶sungen fÃ¼r die Industrie zu entwickeln.

â€žZukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildungâ€œ

Neben der Forschung soll CHESS auch die Ausbildung junger Wissenschaftler stÃ¤rken. â€žMit diesem neuen Programm bietet die MontanuniversitÃ¤t Leoben eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildungâ€œ, betont Kienberger. Langfristig sollen die Erkenntnisse dazu beitragen, besonders emissionsintensive Industriezweige klimafreundlicher und gleichzeitig wettbewerbsfÃ¤hig zu gestalten.