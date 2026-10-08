Kleine Helden, groÃŸe Wirkung: 811 Kinder lernen, UnfÃ¤lle zu vermeiden

Wie gefÃ¤hrlich sind Steckdosen, offene Fenster oder unbekannte FlÃ¼ssigkeiten? Insgesamt 811 Kindergartenkinder in der Steiermark lernen heuer spielerisch, wie sie sich im Alltag vor UnfÃ¤llen schÃ¼tzen kÃ¶nnen.

Mit dem Projekt â€žBÃ¤renSicher. BÃ¤renStark. Sei auch du ein SicherheitsbÃ¤r!â€œ bringt der Verein GROSSE SCHÃœTZEN KLEINE das Thema UnfallprÃ¤vention in elf steirische KindergÃ¤rten. Die Kinder erfahren dabei, welche Gefahren zu Hause, im Kindergarten und im StraÃŸenverkehr lauern und wie sie diese erkennen kÃ¶nnen.

Clownin Popolina sorgt fÃ¼r Aufregung

Ein besonderes Highlight ist der Besuch von Clownin Popolina, gespielt von Julia Schwarzbauer. Sie stellt sich absichtlich tollpatschig an und bringt sich immer wieder in gefÃ¤hrliche Situationen. Ob sie ihre Finger in eine Steckdose stecken, ein Streichholz anzÃ¼nden oder sich zu weit aus einem Fenster lehnen mÃ¶chte â€“ die Kindergartenkinder wissen bereits, was zu tun ist, und warnen sie lautstark. â€žUnsere Projektunterlagen beinhalten Geschichten, Lieder und Spiele. Besonders gut kommen bei den Kindern die Handpuppen â€šSicherheitsbÃ¤râ€˜ und â€šClowninâ€˜ anâ€œ, erklÃ¤rt Projektleiterin Elisabeth Fanninger. Am Ende werden die jungen Sicherheitsexperten fÃ¼r ihr Wissen mit BÃ¤renkappen und Urkunden belohnt.

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â€žViele Verletzungen passieren nach Ã¤hnlichen Musternâ€œ

Wie wichtig die frÃ¼he Bewusstseinsbildung ist, betont Holger Till, PrÃ¤sident des Vereins GROSSE SCHÃœTZEN KLEINE und Vorstand der Grazer UniversitÃ¤tsklinik fÃ¼r Kinder- und Jugendchirurgie. â€žUnfÃ¤lle zÃ¤hlen zu den hÃ¤ufigsten Todesursachen bei Kindergartenkindernâ€œ, erklÃ¤rt Till. Viele Gefahren lieÃŸen sich bereits durch einfache SicherheitsmaÃŸnahmen und kleine Ã„nderungen im Verhalten reduzieren.

Teilnahme fÃ¼r KindergÃ¤rten kostenlos

Finanziert wird das Projekt von der AUVA-Landesstelle Graz. Dadurch kÃ¶nnen heuer elf KindergÃ¤rten mit insgesamt 811 Kindern kostenlos teilnehmen. Auch im kommenden Jahr soll das Projekt fortgesetzt werden, damit weitere Kinder zu kleinen â€žSicherheitsbÃ¤renâ€œ werden kÃ¶nnen.