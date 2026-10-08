Mit 196 km/h erwischt: FÃ¼r 19-JÃ¤hrigen hat diese Fahrt bittere Folgen

Mit beinahe 200 km/h raste ein 19-jÃ¤hriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag Ã¼ber die B76 in der Steiermark. Die Polizei konnte den jungen Lenker stoppen.

Ein 19-jÃ¤hriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung hat es am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, auf der B76 im Bezirk Deutschlandsberg mit der Geschwindigkeit deutlich Ã¼bertrieben.

Ein 19-jÃ¤hriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung hat es am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, auf der B76 im Bezirk Deutschlandsberg mit der Geschwindigkeit deutlich Ã¼bertrieben.

Ein 19-jÃ¤hriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung hat es am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, auf der B76 im Bezirk Deutschlandsberg mit der Geschwindigkeit deutlich Ã¼bertrieben. Statt der erlaubten 100 km/h war der junge Mann mit unglaublichen 196 km/h unterwegs â€“ und geriet dabei ins Visier der Polizei.

Polizei misst unglaubliche 196 km/h

Gegen 16 Uhr fÃ¼hrten Beamte der Polizeiinspektion GroÃŸ St. Florian im Bereich Johngraben Geschwindigkeitskontrollen mit einem LasermessgerÃ¤t durch. Dabei erfassten sie einen Pkw, der mit fast der doppelten erlaubten Geschwindigkeit Ã¼ber die FreilandstraÃŸe fuhr. Die Messung zeigte 196 km/h an. Damit lag der 19-JÃ¤hrige satte 96 km/h Ã¼ber dem Tempolimit. Mit UnterstÃ¼tzung weiterer Polizeistreifen gelang es den Beamten schlieÃŸlich, den jungen Autofahrer anzuhalten.

FÃ¼hrerschein abgenommen und Pkw beschlagnahmt

Die Folgen lieÃŸen nicht lange auf sich warten. Dem 19-JÃ¤hrigen wurde der FÃ¼hrerschein an Ort und Stelle vorlÃ¤ufig abgenommen. Zudem ordnete die zustÃ¤ndige Bezirkshauptmannschaft die vorlÃ¤ufige Beschlagnahme seines Fahrzeugs an. Damit war die Fahrt fÃ¼r den jungen Mann endgÃ¼ltig beendet. ZusÃ¤tzlich muss er mit einem Verwaltungsstrafverfahren rechnen. Wie die Polizei mitteilte, wird der 19-JÃ¤hrige angezeigt.