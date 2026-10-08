E-Bike hebt plÃ¶tzlich ab: 63-JÃ¤hriger bei Sturz schwer verletzt

Ein Ausflug mit einer Radgruppe endete am Donnerstagnachmittag fÃ¼r einen 63-jÃ¤hrigen E-Bike-Fahrer im Krankenhaus. Der Mann stÃ¼rzte und zog sich dabei vermutlich schwere Verletzungen zu.

Ein 63-jÃ¤hriger Mann aus dem oberÃ¶sterreichischen Bezirk Ried im Innkreis war gemeinsam mit einer Radgruppe unterwegs, als er auf einer steilen Bergstrecke die Kontrolle Ã¼ber sein E-Bike verlor.

Ein 63-jÃ¤hriger Mann aus dem oberÃ¶sterreichischen Bezirk Ried im Innkreis war gemeinsam mit einer Radgruppe unterwegs, als er auf einer steilen Bergstrecke die Kontrolle Ã¼ber sein E-Bike verlor.

Ein folgenschwerer Fahrradunfall hat sich am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, im Gemeindegebiet von GroÃŸklein im Bezirk Leibnitz ereignet. Ein 63-jÃ¤hriger Mann aus dem oberÃ¶sterreichischen Bezirk Ried im Innkreis war gemeinsam mit einer Radgruppe unterwegs, als er auf einer steilen Bergstrecke die Kontrolle Ã¼ber sein E-Bike verlor.

Vorderrad hob plÃ¶tzlich ab

Gegen 16 Uhr fuhr die Gruppe auf einer GemeindestraÃŸe von GroÃŸklein bergwÃ¤rts in Richtung Gamlitz. Der 63-JÃ¤hrige befand sich dabei etwa in der Mitte der Radgruppe. Als die Radfahrer ein WaldstÃ¼ck erreichten, wurde die Steigung offenbar besonders anspruchsvoll. Der Mann schaltete deshalb in einen niedrigeren Gang. In Kombination mit der elektrischen UnterstÃ¼tzung dÃ¼rfte dies dazu gefÃ¼hrt haben, dass sich das Vorderrad seines E-Bikes plÃ¶tzlich vom Boden abhob. Es kam zu einem sogenannten â€žWheelieâ€œ, bei dem das Fahrrad nur noch auf dem Hinterrad fÃ¤hrt. Der 63-JÃ¤hrige verlor daraufhin die Kontrolle und stÃ¼rzte.

Notarzt musste Verletzten versorgen

Bei dem Sturz zog sich der OberÃ¶sterreicher eine vermutlich schwere Verletzung am linken Unterschenkel zu. Ein verstÃ¤ndigtes Rettungsteam sowie ein Notarzt Ã¼bernahmen die medizinische Erstversorgung des Verletzten. AnschlieÃŸend wurde der 63-JÃ¤hrige zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Wagna gebracht. Wie schwer die Verletzung tatsÃ¤chlich ist, war zunÃ¤chst nicht bekannt.