„Schneeflocken können fallen“: So wird das Steiermark-Wetter am Freitag

Der Freitag, 9. Oktober, beginnt in weiten Teilen der Steiermark mit dichter Bewölkung. Vereinzelt sind noch ein paar Regentropfen möglich, insgesamt bleibt es jedoch überwiegend trocken. Dazu weht teilweise lebhafter Nordwestwind, der für deutlich kühlere Temperaturen als zuletzt sorgt. In den nördlichen Bergregionen können oberhalb von rund 1.800 Metern sogar erste Schneeflocken fallen. Bereits am Vormittag lockert es in der Mur-Mürz-Furche auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Am Nachmittag zeigt sich auch im Norden zunehmend die Sonne. Im Südosten ziehen hingegen wieder dichtere Wolken auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 7 und 12 Grad. Tagsüber werden nur noch Höchstwerte von 13 bis 17 Grad erreicht.