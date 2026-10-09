Nach über 40 Jahren ist Schluss: Steirischer Traditionslift stellt Betrieb ein

Zwei Winter ohne Skibetrieb und hohe Kosten für eine mögliche Beschneiung besiegeln das Ende einer traditionsreichen Liftanlage im Murtal. Die Gemeinde Pusterwald hat die Schließung einstimmig beschlossen.

In Pusterwald im Bezirk Murtal verschwindet ein Stück regionaler Wintersportgeschichte. Der gemeindeeigene Schlepplift wird künftig nicht mehr genutzt und soll abgebaut werden. Eine Fortführung ließ sich trotz verschiedener Bemühungen nicht verwirklichen.

Schneemangel macht Betrieb unmöglich

Die Liftanlage wurde 1985 eröffnet und war über viele Jahre ein beliebtes Angebot für Einheimische und Gäste. Zuletzt blieb sie allerdings zwei Winter hintereinander geschlossen, weil die Schneeverhältnisse keinen Skibetrieb zuließen. Schon zuvor war es zunehmend schwierig geworden, die Pisten ausreichend lange zu nutzen. Eine Beschneiungsanlage hätte den Betrieb unabhängiger vom Wetter machen können. Dafür wären jedoch umfangreiche Investitionen und ein zusätzlicher Speicherteich nötig gewesen. Für die kleine Gemeinde mit rund 420 Einwohnern wäre die Finanzierung kaum zu bewältigen gewesen. Auch die steigenden Anforderungen an den Betrieb spielten bei der Entscheidung eine Rolle.

Gemeinde findet keine Lösung

Der Erhalt des Lifts wurde über längere Zeit geprüft. Unter anderem suchte die Gemeinde nach Interessenten, die den Betrieb übernehmen oder künftig betreuen könnten. Auch Gespräche mit größeren Skigebieten brachten keinen Erfolg. Schließlich fiel im Gemeinderat die Entscheidung, die Anlage stillzulegen. Alle neun Mitglieder stimmten dafür. Die sechs Liftstützen sollen entfernt werden, womit die jahrzehntelange Nutzung des Schlepplifts endet. Für Bürgermeister Fritz Strahlhofer ist der Beschluss auch persönlich bedeutsam: Er wuchs in unmittelbarer Nähe der Anlage auf und lernte dort selbst das Skifahren.

Langlauf und Eislaufen bleiben möglich

Trotz des Endes des Skilifts soll es in Pusterwald weiterhin Angebote für den Winter geben. Die Langlaufloipen bleiben erhalten. Darüber hinaus plant die Gemeinde einen neuen Eislaufplatz, der auch zum Eisstockschießen genutzt werden kann. Der Ort setzt damit künftig auf Freizeitmöglichkeiten, für die keine vergleichbar kostspielige Beschneiungsinfrastruktur erforderlich ist.

Weiterer Skistandort musste handeln

Auch am Gaberl endet eine lange Ära. Nach rund fünf Jahrzehnten wird der Liftbetrieb eingestellt. 5 Minuten berichtete: Aus nach rund 50 Jahren: Steirisches Skigebiet stellt Betrieb ein. Hohe Kosten für die Beschneiung und sinkende Einnahmen machen einen Weiterbetrieb unmöglich.