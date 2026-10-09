„Die letzte Etappe ist gefahren“: Steirisches Transportunternehmen trauert um Mitarbeiter

Mit bewegenden Worten nimmt das steirische Unternehmen Tscherntschitsch Transporte Abschied von seinem Mitarbeiter Horst Ertolitsch. Nach schwerer Krankheit ist er viel zu früh verstorben.

Das Transportunternehmen Tscherntschitsch Transporte trauert um dem Mitarbeiter Horst Ertolitsch. In einem emotionalen Posting auf Facebook gab das Unternehmen seinen Tod bekannt und würdigte ihn als engagierten Kollegen, der eine große Lücke hinterlässt. „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Mitarbeiter Horst Ertolitsch, der viel zu früh verstorben ist“, heißt es in dem Beitrag. Ertolitsch sei nach schwerer Krankheit gestorben.

„Die letzte Etappe ist gefahren“

Das Unternehmen erinnert mit bewegenden Worten an die Leidenschaft des Verstorbenen für seinen Beruf. Viele Kilometer und zahlreiche ausgelieferte Ladungen hätten sein Arbeitsleben geprägt. Doch seine schwere Krankheit hat letztlich gesiegt. „Der Motor stumm, die Lichter aus“, schreibt das Unternehmen zu Beginn seines Nachrufs. Und weiter: „Die letzte Etappe ist gefahren – mögest du nun in Frieden ruhen.“

„Wir werden Horst in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten“

Neben seiner beruflichen Leistung hebt Tscherntschitsch Transporte auch die menschlichen Qualitäten des Verstorbenen hervor. Er werde als wertvoller Kollege in Erinnerung bleiben, dessen Menschlichkeit und Verbundenheit das Team geprägt hätten. Das Unternehmen spricht der Familie, den Angehörigen und allen Menschen, die Horst Ertolitsch nahestanden, sein tiefes Mitgefühl aus. „Wir werden Horst in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten“, heißt es abschließend.