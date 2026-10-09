Video zeigt alles: Trio lenkt Angestellte ab, schlägt dann zu

Drei Männer sollen über mehrere Wochen Waren aus einer Tankstelle in Liezen (Steiermark) gestohlen haben. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im vierstelligen Eurobereich.

Seit Anfang September 2026 sollen drei Männer wiederholt Waren aus einer Tankstelle im Ortsgebiet von Liezen gestohlen haben. Laut derzeitigem Ermittlungsstand entstand dadurch ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Die Verdächtigen stehen im Verdacht, dabei gezielt zusammengearbeitet zu haben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Brüder aus der Slowakei im Alter von 18 und 15 Jahren sowie einen 29-jährigen Mann aus Ungarn.

Angestellte abgelenkt, Waren mitgenommen

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die beiden Brüder die Angestellten während Gesprächen abgelenkt haben. In dieser Zeit soll der 29-Jährige Lebensmittel und elektronische Kleingeräte gestohlen haben. Anschließend sei die Beute unter den drei Männern aufgeteilt worden. Die mutmaßlichen Diebstähle sollen sich über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen erstreckt haben. Bei den Einvernahmen gaben die Verdächtigen laut Polizei an, mindestens drei Mal pro Woche auf diese Weise gestohlen zu haben.

Videoaufnahmen führten zu den Verdächtigen

Die Identität der drei Männer konnte anhand von Videoaufzeichnungen ermittelt werden. Bei ihren Einvernahmen zeigten sie sich laut Polizei umfassend geständig. Die Ermittlungen betreffen zahlreiche mutmaßliche Diebstähle in der Tankstelle in Liezen. Für die Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.