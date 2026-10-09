Nach Umbau: Steirisches Traditionslokal hat wieder geöffnet

Das Restaurant Wörgötter am Marktplatz in Ligist (Bezirk Voitsberg) hat nach rund zwei Monaten Umbau wieder geöffnet. Julia und Florian Wörgötter führen dort zwei gastronomische Konzepte weiter: klassische Wirtshausküche und das mit einem Michelin-Stern und drei Hauben ausgezeichnete Fine-Dining-Restaurant. Eine räumliche Trennung zwischen den beiden Angeboten gibt es künftig nicht mehr. Insgesamt bietet das neu gestaltete Lokal Platz für rund 60 Gäste. Neben Veränderungen im Gastraum wurden auch die Küche und die Arbeitsbereiche hinter den Kulissen umgebaut.

©Die Abbilderei | So sieht das Restaurant nach dem Umbau aus.

Schnitzel neben mehrgängigen Menüs

Die Zusammenlegung der beiden Konzepte ist eine bewusste Entscheidung des Betreiberpaares. Gäste sollen selbst wählen können, ob sie ein traditionelles Wirtshausgericht oder ein mehrgängiges Menü bestellen möchten – und das am selben Ort. „Wir trennen das bewusst nicht“, erklärt Florian Wörgötter. Für ihn gehören beide Angebote zum Familienbetrieb: „Nur Fine Dining macht uns keinen Spaß – und nur Wirtshaus auch nicht. Wir brauchen beides.“ Auch Gastgeberin und Sommelière Julia Wörgötter sieht das Lokal als Treffpunkt für unterschiedliche Gäste. „Das Wörgötter ist ein Haus für alle“, sagt sie. Dazu soll auch die großzügig gestaltete Bar beitragen, an der Einheimische ebenso wie Restaurantgäste Platz finden.

Finde-Dining mit fünf oder sieben Gängen

Auch das Menü wurde mit der Wiedereröffnung verändert. Der Abend beginnt nun mit mehreren kleinen Häppchen, bevor Brot und die eigentlichen Gänge serviert werden. Neu hinzugekommen ist außerdem ein sogenanntes Pre-Dessert, das vor dem eigentlichen Dessert gereicht wird. Zur Auswahl stehen ein Überraschungsmenü mit fünf oder sieben Gängen. Bei den Zutaten setzt das Restaurant nach eigenen Angaben weiterhin auf Produkte aus Österreich. Das Gemüse kommt von einem landwirtschaftlichen Betrieb, der rund drei Kilometer entfernt liegt. Die Weinkarte wird von Julia Wörgötter zusammengestellt. Neben österreichischen Weinen finden sich darin auch Tropfen aus weniger bekannten Weinregionen, darunter Griechenland und Südafrika.

Neues Design und flexibles Lichtkonzept

Der Umbau hat auch das Erscheinungsbild des Traditionshauses verändert. Helle Räume, Holz, hochwertige Stoffe und olivgrüne Akzente prägen die Gestaltung. Die Tische sind einheitlich groß und lassen sich je nach Gruppengröße kombinieren. Ein Schwerpunkt lag auf dem Lichtkonzept. Dafür arbeitete das Betreiberpaar mit dem steirischen Unternehmen XAL zusammen, dessen Beleuchtungslösungen auch im Restaurant Noma in Kopenhagen eingesetzt werden. Im Wörgötter können Pendelleuchten und Spots flexibel positioniert werden. So lässt sich die Beleuchtung an unterschiedliche Tischanordnungen anpassen. Auch die Abläufe im Hintergrund wurden neu organisiert. Unter anderem wurden die Zugänge zur Küche verändert und ein eigenes Backoffice eingerichtet. An den Arbeiten waren laut Betreiber zahlreiche Unternehmen aus der Region beteiligt.

Öffnungszeiten Das Wirtshaus ist von Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr geöffnet. Von Donnerstag bis Samstag gibt es zusätzlich Abendbetrieb von 18 bis 20 Uhr. Ein dreigängiger Business Lunch wird von Mittwoch bis Freitag zwischen 11.30 und 13.45 Uhr angeboten. Das Fine-Dining-Menü wird am Donnerstag, Freitag und Samstag serviert. Der Beginn ist um 18, 18.30 oder 19 Uhr möglich. Dafür ist eine Reservierung erforderlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 11:58 Uhr aktualisiert