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/ ©Freiwillige Feuerwehr Obergroßau
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen querliegenden Kastenwagen auf der Autobahn.
Verkehrsunfall auf der A2 rief Feuerwehr auf den Plan.
Sinabelkirchen
09/10/2026
Verkehrsunfall A2

Reifenplatzer führt zu Unfall auf A2: Kastenwagen kommt ins Schleudern

Auf der A2-Südautobahn Richtung Wien kam es Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem Kastenwagen. Aufgrund eines Reifenplatzers geriet der Wagen ins Schleudern.

von Marie Jost Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Gegen 19.22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau zu einem Einsatz auf der Autobahn alarmiert. Der Lenker eines Kastenwagens ist zwischen Sinabelkirchen (Steiermark) und dem Parkplatz Hohenegg wegen eines Reifenplatzers plötzlich ins Schleudern gekommen. Das Fahrzeug krachte gegen die Leitschiene und ist auf der Seite quer über die Fahrbahn zum Liegen gekommen, informiert die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau. Der Lenker des Kastenwagens konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz und dem Notarzt versorgt. Die Autobahn war über eine Stunde gesperrt und die Fahrbahn wurde nach dem Unfall gereinigt.

Auf dem Foto von 5min.at sieht man ein querliegendes Fahrzeug und Feuerwehrmänner.
©Freiwillige Feuerwehr Obergroßau
Das Wrack wurde von der Feuerwehr geborgen.
Auf dem Bild von 5min.at sieht man ein Feuerwehrauto am Unfallsort.
©Freiwillige Feuerwehr Obergroßau
Es kam zu einer längeren Sperre der Autobahn.
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