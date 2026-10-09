Reifenplatzer führt zu Unfall auf A2: Kastenwagen kommt ins Schleudern

Gegen 19.22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau zu einem Einsatz auf der Autobahn alarmiert. Der Lenker eines Kastenwagens ist zwischen Sinabelkirchen (Steiermark) und dem Parkplatz Hohenegg wegen eines Reifenplatzers plötzlich ins Schleudern gekommen. Das Fahrzeug krachte gegen die Leitschiene und ist auf der Seite quer über die Fahrbahn zum Liegen gekommen, informiert die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau. Der Lenker des Kastenwagens konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz und dem Notarzt versorgt. Die Autobahn war über eine Stunde gesperrt und die Fahrbahn wurde nach dem Unfall gereinigt.

©Freiwillige Feuerwehr Obergroßau Das Wrack wurde von der Feuerwehr geborgen. ©Freiwillige Feuerwehr Obergroßau Es kam zu einer längeren Sperre der Autobahn.