Finanzielle Schieflage: Bekanntes steirisches Nachtlokal kämpft ums Überleben

Über die Niteflight GmbH mit Sitz im Gewerbepark Nord in Gralla (Bezirk Leibnitz) wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen betreibt einen Gastronomiebetrieb mit Bar, Nachtgastronomie sowie Event- und Veranstaltungsangeboten. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf rund 347.458 Euro. Von der Insolvenz sind 18 Beschäftigte betroffen. Das Unternehmen will den Betrieb fortführen und sich mithilfe eines Sanierungsplans wirtschaftlich neu aufstellen.

Rechtsstreit und Baustellen belasten Betrieb

Als Gründe für die finanzielle Krise führt die Gesellschaft mehrere Faktoren an. Eine lang andauernde rechtliche Auseinandersetzung habe hohe Rechts- und Beratungskosten verursacht. Zusätzlich hätten Straßenbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der unmittelbaren Umgebung die Erreichbarkeit des Lokals und damit die Zahl der Gäste beeinträchtigt. Auch gestiegene Personal-, Energie-, Waren- und Lieferantenkosten hätten die wirtschaftliche Situation verschärft. Die Belastungen hätten sich laut den vorliegenden Unterlagen zusammengerechnet negativ auf die Ertragslage ausgewirkt. Die Niteflight GmbH wurde 2017 gegründet. Nachdem bereits ein Insolvenzantrag von Gläubigerseite eingebracht worden war, stellte das Unternehmen schließlich selbst den Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung.

Bekanntes Nachtlokal strebt Sanierung an

Den Verbindlichkeiten stehen Vermögenswerte gegenüber, die der AKV mit rund 108.500 Euro beziffert. Dazu zählen unter anderem Warenlager, Gastronomieausstattung, Licht- und Tontechnik, EDV-Geräte sowie weiteres Betriebsvermögen. Die Niteflight GmbH strebt eine Sanierung an und bietet ihren Insolvenzgläubigern eine Quote von 30 Prozent an. Laut AKV soll die Zahlung in zwei Schritten erfolgen: 15 Prozent innerhalb von zwölf Monaten und weitere 15 Prozent innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans. Die geplante wirtschaftliche Verbesserung soll nicht allein durch höhere Umsätze erreicht werden. Vorgesehen sind laut den Unterlagen auch ein stabilisierter Wareneinsatz und eine flexiblere Kostenstruktur. Die Finanzierung der Sanierung soll über den laufenden Geldfluss des Unternehmens sowie mögliche Zuschüsse von Gesellschaftern oder Investoren erfolgen.