20.000 Mitarbeiter: Erich Schaflinger ist neuer KAGes-Chef

Seit 1. Oktober steht Erich Schaflinger an der Spitze der steirischen Krankenanstaltengesellschaft KAGes. Er folgt auf Gerhard Stark und bringt jahrzehntelange Erfahrung im Gesundheitswesen mit.

Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Mit 1. Oktober 2026 hat Erich Schaflinger die Funktion von Gerhard Stark übernommen, der das Amt bis Ende September innehatte. Die steirische Landesregierung hatte Schaflinger bereits im Juli nach einem Auswahlverfahren zum Nachfolger bestellt.

Jahrzehntelange Erfahrung im Gesundheitswesen

Schaflinger kennt die steirische Spitalslandschaft aus seiner langjährigen Tätigkeit als Mediziner und Führungskraft. Ab 1998 war er Primarius der Abteilung für Innere Medizin am LKH Mürzzuschlag. Ab 2005 fungierte er als Ärztlicher Direktor des Krankenhausverbundes Mürzzuschlag-Mariazell, aus dem das heutige LKH Hochsteiermark hervorging. Zuvor war er von 1987 bis 1998 als Assistenz- und Oberarzt an der Medizinischen Universität Graz tätig. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzqualifikationen in Kardiologie, Gastroenterologie und Hepatologie sowie Geriatrie. 2017 schloss er ein Masterstudium der Medizinischen Genetik ab, 2024 promovierte er zum Doktor der medizinischen Wissenschaft. Seit 2020 steht er außerdem dem Landessanitätsrat Steiermark vor.

Verantwortung für rund 20.000 Beschäftigte

Die KAGes zählt mit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 1,8 Milliarden Euro zu den größten Unternehmen der Steiermark. Die Dimension der Gesundheitsversorgung zeigen auch die jährlichen Zahlen: Rund 1,8 Millionen ambulante Erstkontakte und etwa 210.000 stationäre Patientinnen und Patienten werden betreut. Auf Schaflinger warten damit zahlreiche Aufgaben rund um die Weiterentwicklung der Spitäler und die Sicherstellung der medizinischen Versorgung.

Schaflinger setzt auf Zusammenarbeit und Transparenz

In seiner neuen Funktion wolle er Entscheidungen fachlich fundiert treffen und nachvollziehbar kommunizieren, erklärte Schaflinger. Ziel sei es, die Stärken des steirischen Gesundheitssystems auszubauen, Verbesserungsmöglichkeiten aufzugreifen und die Zusammenarbeit mit den Beschäftigten sowie weiteren Beteiligten zu stärken. Auch der wirtschaftliche Aspekt spielt eine Rolle. KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik Ulf Drabek betonte, dass medizinische Versorgung und wirtschaftliche Verantwortung zusammengehören. Im Mittelpunkt stünden klare Prioritäten bei Investitionen, eine moderne Infrastruktur und digitale Lösungen.

Lob und Erwartungen aus der Landespolitik

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl begrüßte die Bestellung und verwies auf Schaflingers Erfahrung als Mediziner und Manager. Gemeinsam wolle man die KAGes als innovativen Spitalsträger weiterentwickeln. Auch Klubobmann Marco Triller hob Schaflingers langjährige Kenntnis des Gesundheitswesens hervor. Er verwies auf die Bedeutung einer hochwertigen, wohnortnahen und langfristig abgesicherten Versorgung sowie auf gute Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in den Spitälern. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Umundum erklärte, Schaflinger habe sich im mehrstufigen Auswahlverfahren mit seiner medizinischen Erfahrung und Führungskompetenz durchgesetzt. Der Aufsichtsrat setze großes Vertrauen in das neue Vorstandsteam aus Schaflinger und Ulf Drabek.