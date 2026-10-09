Zivildienst: Steiermark zählt österreichweit zu den Spitzenreitern

Immer mehr junge Männer in der Steiermark entscheiden sich für den Zivildienst. Doch trotz des deutlichen Anstiegs können nicht alle benötigten Stellen besetzt werden. Nun ist eine Reform geplant.

Immer mehr junge Männer in der Steiermark entscheiden sich für den Zivildienst. In den ersten neun Monaten 2026 stieg das Interesse um 12,1 Prozent.

Immer mehr junge Männer in der Steiermark entscheiden sich für den Zivildienst. In den ersten neun Monaten 2026 stieg das Interesse um 12,1 Prozent.

In der Steiermark entscheiden sich immer mehr junge Männer für den Zivildienst. Von Jänner bis September 2026 wurden insgesamt 1.752 Zivildiensterklärungen abgegeben. Das entspricht einem Anstieg von 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit liegt die Steiermark deutlich über dem österreichweiten Durchschnitt von sechs Prozent. Nur Tirol mit 15,8 Prozent und Vorarlberg mit 15,6 Prozent verzeichneten einen stärkeren Anstieg.

Nicht alle Plätze voll

Trotz des gestiegenen Interesses können in der Steiermark nicht alle benötigten Stellen besetzt werden. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 1.265 junge Männer zum Zivildienst zugewiesen. Der gemeldete Bedarf lag allerdings bei 1.463 Plätzen. Damit konnten 86,5 Prozent des Bedarfs gedeckt werden. Zum Stichtag 1. Oktober waren insgesamt 1.445 Zivildiener in der Steiermark im Einsatz. Die meisten Zuweisungen gab es im Rettungswesen mit 445, gefolgt von der Sozial- und Behindertenhilfe mit 386 sowie der Altenbetreuung mit 153.

Reform ist geplant

Während das Interesse derzeit steigt, könnte sich die Situation in den kommenden Jahren verschärfen. Laut Zivildienstministerin Claudia Bauer könnten aufgrund der demografischen Entwicklung ab 2040 österreichweit jährlich rund 4.000 Zivildiener fehlen, wenn keine Änderungen erfolgen. Deshalb hat die Bundesregierung eine Reform des Wehr- und Zivildienstes in Begutachtung geschickt. Ab 1. Jänner 2027 soll es möglich sein, den Zivildienst freiwillig von neun auf elf Monate zu verlängern. Eine verpflichtende und dauerhafte Verlängerung ist vorgesehen, sobald die Zahl der angetretenen Grundwehrdiener in einem Kalenderjahr unter 13.875 fällt. Sollte das bereits 2027 passieren, würde die Verlängerung mit 1. Jänner 2029 in Kraft treten.

Drei Möglichkeiten

Für die verlängerte Dienstzeit sind drei Varianten vorgesehen. Junge Männer könnten künftig elf Monate durchgehend Zivildienst leisten oder nach neun Monaten zwei weitere Monate zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Einrichtung absolvieren. Als dritte Möglichkeit sind nach neun Monaten Zivildienst 400 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb von fünf Jahren vorgesehen. Außerdem soll jeder Zivildiener eine verpflichtende Ausbildung erhalten, die auf seinen jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt ist. Dadurch sollen die jungen Männer Qualifikationen erwerben, die ihnen auch später im Berufsleben oder Ehrenamt helfen.

Hilfe bei Krisen

Auch bei Naturkatastrophen und anderen Krisen soll der Zivildienst künftig eine größere Rolle spielen. Ehemalige Zivildiener könnten bis zu zwei Jahre nach ihrem Dienst im Ernstfall für maximal zwei Monate erneut eingesetzt werden. Dafür sollen sie bereits während ihrer regulären Dienstzeit vorbereitet werden. Zusätzlich ist jährlich eine gemeinsame Großübung mit dem Bundesheer, Blaulichtorganisationen und dem Zivilschutz geplant. Weitere Änderungen betreffen strengere Strafen bei Nichtantritt oder unerlaubter Abwesenheit sowie die Möglichkeit, freie Tage künftig auch halbtags zu nutzen.