Süßer TV-Auftritt: Zwei Steirerinnen wollen ganz Österreich überzeugen

Die Steiermark ist bei der neuen TV-Backshow „Das große Backen Österreich“ gleich doppelt vertreten. Liana (18) aus Bad Waltersdorf und Alina (29) aus Graz wollen mit ihren süßen Kreationen die Jury überzeugen.

Am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, fällt auf PULS 4 und JOYN der Startschuss für die erste Staffel von „Das große Backen Österreich“. Acht Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker aus sechs Bundesländern stellen sich sechs Wochen lang verschiedenen Herausforderungen. Mit dabei sind auch zwei talentierte Steirerinnen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Liana (18) aus Bad Waltersdorf ist die Jüngste

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Liana aus Bad Waltersdorf die jüngste Kandidatin der neuen Backshow. Die Oststeirerin konnte sich über eine Wildcard bei „Café Puls“ ihren Platz in der Sendung sichern. Neben ihrem Vollzeitjob absolviert sie derzeit die Abendmatura. Ihre Leidenschaft fürs Backen wurde ihr bereits in die Wiege gelegt. Von ihrer Mutter und Großmutter lernte sie schon früh, wie man köstliche Kuchen und Torten zaubert. Besonders gerne setzt Liana auf fruchtige Kreationen, die geschmacklich ausgewogen und nicht zu süß sind. Zu ihren Lieblingszutaten zählen Erdbeeren. Mit viel Ehrgeiz und Durchhaltevermögen möchte sie nun beweisen, dass auch die jüngste Teilnehmerin das Zeug zum Sieg hat.

Alina (29) aus Graz liebt kreative Experimente

Die zweite steirische Kandidatin ist Alina (29) aus Graz. Die Reporterin steht schon seit ihrer Kindheit gerne in der Küche. Während der Corona-Pandemie entdeckte sie ihre Begeisterung für anspruchsvollere Backrezepte und entwickelte ihre Fähigkeiten mithilfe von Online-Videos weiter. Besonders gerne probiert die Grazerin aktuelle Food-Trends aus und verleiht ihnen ihre persönliche, oft gesündere Note. Dabei hält sie sich nicht immer streng an vorgegebene Rezepte, sondern experimentiert lieber mit Zutaten und Zubereitungsarten. Ob ihr diese kreative Freiheit auch bei den anspruchsvollen Aufgaben der TV-Show zugutekommt, wird sich zeigen.

Sechs weitere Kandidaten wollen den Sieg

Neben den beiden Steirerinnen treten sechs weitere Hobbybäcker aus ganz Österreich an. Mit dabei sind Heike (44) aus dem Burgenland, Patrick (28) und Rainer (47) aus Niederösterreich, Jutta (65) aus Wien, Lisi (38) aus Oberösterreich sowie Christoph (38) aus Tirol. Sie alle bringen unterschiedliche Erfahrungen, Backstile und persönliche Geschichten mit. Gemeinsam haben sie jedoch ein Ziel: den Sieg bei der ersten österreichischen Ausgabe der beliebten Backshow.

Strenge Jury und goldener Gugelhupf

Leicht wird es für Liana, Alina und ihre Mitstreiter nicht. Bewertet werden ihre Backwerke von Konditorweltmeisterin Eveline Wild und Zuckerbäcker Philipp Zauner. Die beiden achten besonders auf Geschmack, Kreativität und eine gelungene Optik. Moderiert wird die Sendung von Rudi Rubinek. Über sechs Wochen hinweg müssen die Kandidaten ihr Können unter Zeitdruck beweisen. Am Ende darf sich nur eine Person über den begehrten goldenen Gugelhupf freuen. „Das große Backen Österreich“ startet am Dienstag, dem 27. Oktober, um 20.15 Uhr auf PULS 4 und JOYN.