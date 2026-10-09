Stadt gegen Land: Beim Autobesitz wächst die Kluft in der Steiermark

In der Steiermark geht die Schere beim Autobesitz immer weiter auseinander. Während Graz vergleichsweise wenige Pkw zählt, sind es in fünf Bezirken bereits mehr als 700 pro 1.000 Einwohner.

In manchen steirischen Bezirken gehört das Auto für viele zum Alltag. Besonders deutlich zeigt sich das in Hartberg-Fürstenfeld: Dort kommen bereits 737 Autos auf 1.000 Einwohner. Damit liegt der Bezirk laut einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Platz eins in der Steiermark. Knapp dahinter folgt die Südoststeiermark mit 736 Pkw, gefolgt von Weiz (714), Deutschlandsberg (709) und Leibnitz (702). Zum Vergleich: Im Jahr 2013 waren in Hartberg-Fürstenfeld noch 655 Pkw pro 1.000 Einwohner gemeldet.

Graz fährt anders

Ein ganz anderes Bild zeigt sich in der Landeshauptstadt. In Graz kommen lediglich 468 Pkw auf 1.000 Einwohner, im Vorjahr waren es 467. Damit ist die Autodichte deutlich niedriger als in den steirischen Bezirken. Das war allerdings nicht immer so: 1991 lag Graz mit 412 Pkw pro 1.000 Einwohner noch vor dem heutigen Gebiet der Südoststeiermark mit damals 407. Laut VCÖ haben vor allem die zunehmende Zersiedelung und der Rückgang der Nahversorgung dazu geführt, dass viele Menschen am Land stärker auf das Auto angewiesen sind.

Zweitauto geht ins Geld

Diese Abhängigkeit kann ordentlich ins Geld gehen. Bereits 28 Prozent der steirischen Haushalte besaßen im Vorjahr zwei oder mehr Autos. Wie stark sich das auf die Ausgaben auswirkt, zeigt eine weitere VCÖ-Analyse: Österreichweit geben Haushalte mit zwei Autos durchschnittlich 930 Euro pro Monat für ihre Mobilität aus. Das sind rund 390 Euro beziehungsweise 72 Prozent mehr als bei Haushalten mit nur einem Auto. Gerade angesichts der aktuellen Treibstoffkrise sieht der VCÖ darin ein Problem. „Die vom Krieg im Nahen Osten verursachte Treibstoffkrise verdeutlicht, wie teuer die Abhängigkeit von Erdöl und vom Auto für uns ist. Österreich hat keinen Einfluss auf die weltweiten Ölmärkte, aber sehr wohl auf das Mobilitätsangebot bei uns. Auch in den Regionen ist für die Bevölkerung mehr Freiheit in der Verkehrsmittelwahl zu schaffen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Alternativen gefragt

Damit das Auto nicht für jeden Weg notwendig ist, fordert der VCÖ bessere Alternativen in den Regionen. Neben zusätzlichen Busverbindungen sollen auch flexible Shuttle-Busse, Fahrgemeinschaften und Carsharing-Angebote helfen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf sicheren Radwegen. Denn selbst kurze Strecken werden oft mit dem Auto zurückgelegt, wenn eine sichere Verbindung fehlt. „Wenn die einzige Verbindung zwischen einer Siedlung und dem nächstgelegenen Ortsgebiet eine Freilandstraße ist, auf der Autos mit 100 km/h fahren, ist es verständlich, dass auch kurze Strecken mit dem Auto gefahren werden“, erklärt Schenk.

Kürzere Wege als Ziel

Doch nicht nur Busse und Radwege sollen die Abhängigkeit vom Auto verringern. Auch die Gemeinden können laut VCÖ entscheidend dazu beitragen. Werden Ortskerne gestärkt und neue Wohngebiete näher am Zentrum errichtet, lassen sich mehr Alltagswege zu Fuß oder mit dem Rad erledigen. Damit könnten künftig auch am Land mehr Menschen selbst entscheiden, wann sie das Auto tatsächlich brauchen.