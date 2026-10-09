Gleichenberger Bahn wird 95 Jahre: Jetzt steht fest, wie es weitergeht

Gute Nachrichten aus der Südoststeiermark: Die Gleichenberger Bahn feiert ihren 95. Geburtstag und soll auch 2027 zwischen Feldbach und Bad Gleichenberg unterwegs sein. Dafür sind erneut Landesmittel vorgesehen.

Seit 1931 verbindet die Gleichenberger Bahn die Gemeinden Feldbach, Gnas und Bad Gleichenberg. Am Freitag, dem 9. Oktober, wurde ihr 95-jähriges Bestehen mit einem Festprogramm gefeiert. Passend zum Jubiläum gab es auch erfreuliche Nachrichten für die Zukunft der Bahn. Denn der liebevoll als „Dschungelexpress“ bezeichnete Zug soll auch im kommenden Jahr wie gewohnt unterwegs sein. Wie Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bekannt gab, sollen dafür Landesmittel in Höhe von knapp über 213.000 Euro bereitgestellt werden. Der Beschluss ist für die nächste Regierungssitzung vorgesehen.

21 Kilometer Geschichte

Die Gleichenberger Bahn ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Südoststeiermark. Auf rund 21 Kilometern führt sie von Feldbach über Gnas nach Bad Gleichenberg. Dabei schlängelt sich die Strecke durch die hügelige Landschaft des Steirischen Vulkanlandes und überwindet Steigungen von bis zu 42 Promille. Damit zählt sie zu den steilsten Bahnen der Alpenländer. Über Generationen hinweg verband die Bahn nicht nur Gemeinden, sondern brachte auch Menschen zusammen. Heute ist sie zugleich ein Stück Eisenbahngeschichte und ein wichtiger Bestandteil des Freizeitverkehrs.

Freude über Zusage

Dass die Bahn auch 2027 verkehren soll, sorgt bei den Verantwortlichen für Freude. Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen, und Steiermarkbahn-Geschäftsführer Peter Kronberger sehen darin ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. „Die angekündigte Verlängerung ist ein wichtiges Signal und gibt uns die Möglichkeit, die Erfolgsgeschichte der Gleichenberger Bahn weiterzuschreiben.“ Auch in den Gemeinden entlang der Strecke wird die Bedeutung der Bahn hervorgehoben. „Die Gleichenberger Bahn ist ein Stück unserer Geschichte, ein Erlebnis in der Gegenwart und eine große Chance für den Tourismus der Zukunft“, sagt Sonja Skalnik, Vizebürgermeisterin von Feldbach und Vorsitzende des Tourismusverbandes Thermen- & Vulkanland.

©StB/Harry Schiffer Mit drei Sonderfahrten, einer Nostalgie-Ausstellung und einem besonderen Bahnhofsprojekt wurde das 95-jährige Bestehen der Gleichenberger Bahn gefeiert.

Bahnhof wird restauriert

Beim Jubiläum am 9. Oktober stand aber nicht nur die Zukunft im Mittelpunkt. Eine Nostalgie-Ausstellung mit historischen Fotos und Gegenständen bot Einblicke in die vergangenen 95 Jahre. Wie die Geschichte der Bahn weiterleben kann, zeigte auch die Landjugend Gnas mit einem besonderen Projekt. Die Jugendlichen haben den Bahnhof Gnas als Vereinsstützpunkt gemietet und restaurieren das historische Gebäude in Eigenregie. Mit ehrenamtlichem Einsatz entsteht dort ein Treffpunkt, der gleichzeitig ein Stück regionaler Geschichte bewahrt. Beim Jubiläum konnten sich die Gäste selbst ein Bild von den Arbeiten machen.

Drei Sonderfahrten

Neben der Ausstellung und dem Bahnhofsprojekt durfte auch eine Fahrt mit der Gleichenberger Bahn nicht fehlen. Bei drei Sonderfahrten konnten die Gäste die traditionsreiche Strecke und die Landschaft der Südoststeiermark erleben. Das Jubiläum erinnerte damit nicht nur an die lange Geschichte der Bahn, sondern rückte auch jene Menschen in den Mittelpunkt, die sie über Jahrzehnte begleitet und geprägt haben. Mit der angekündigten Finanzierung für 2027 soll diese Geschichte nun weitergehen.