Hündin „Honey“ auf Vermisstensuche: Vierbeinerin des Roten Kreuzes rettet Leben

Sie folgen ihrer Nase und retten somit Leben. Die Suchhunde des Roten Kreuzes Steiermark werden dafür ausgebildet, Menschen zu finden. Auch die Hündin „Honey“ steckt mitten in der Ausbildung zur vierbeinigen Lebensretterin.

Noch befindet sich „Honey“ in Ausbildung. Die eineinhalbjährige Golden Retriever-Hündin wirkt wie ein ganz normaler Familienhund, doch hinter jedem Training, jeder Suchaufgabe und jedem Erfolgserlebnis steckt ein großes Ziel: „Honey“ soll helfen, vermisste Menschen wiederzufinden. Denn die Hunde der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Steiermark sind weit mehr als Haustiere. Sie sind speziell geschulte Einsatzpartner.

Suchhundestaffel Rotes Kreuz

Die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Steiermark ist schon seit 2007 ein etablierter Bestandteil der Vermisstensuche im Land und widmet sich sowohl der Flächen- als auch der Trümmersuche. Aktuell zählt sie 25 Teams. Regionale Stützpunkte der Staffel befinden sich in Eisenerz, St. Marein im Mürztal und Voitsberg. Im Ernstfall agieren die Teams allerdings bezirksübergreifend: Sie werden über die Landeswarnzentrale alarmiert, um steiermarkweit schnellstmöglich am Einsatzort zu sein.

Jahrelanges Training

Die Grundlage für die Einsätze der Suchhunde wird schon im Welpenalter mit Suchaufgaben und gezielter Belohnung gelegt. Mehrmals pro Woche trainieren sie gemeinsam mit ihren Hundeführern, ergänzt durch Übungen in unterschiedlichstem Gelände. „Nach fast 50 Jahren in der Suchhunde-Arbeit beeindruckt mich noch immer, zu welchen Leistungen Hunde fähig sind. Mit ihrer Nase, ihrer Ausdauer und ihrem unermüdlichen Arbeitswillen können sie dort helfen, wo jede Minute zählt. Genau diese Fähigkeiten machen sie zu unverzichtbaren Partnern bei der Suche nach vermissten „Menschen“, betont Erwin Schume, Landeskoordinator der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Steiermark.

Rettungshunde werden in unterschiedlichen Situationen benötigt

Zum Einsatz kommen die Teams bei unterschiedlichsten Suchlagen, von weitläufigen Wald und Freiflächen bis in den urbanen Raum. Besonders häufig unterstützen sie in jüngster Zeit bei der Suche nach älteren Menschen mit Demenz oder Orientierungsproblemen. „Honey“ hat diesen Weg noch vor sich. Doch mit jedem Suchlauf kommt sie ihrem Ziel näher, Menschen in Notsituationen zu zu helfen.