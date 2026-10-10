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/ ©Jasmin El-Ashi-Pöstinger
Foto auf 5min.at zeigt das Stift Rein in Gratwein
Menschliche Überreste wurden bei Bauarbeiten im Stift Rein gefunden.
Gratwein-Straßengel
10/10/2026
BG Rein

Schüler sehen Skelettfund: Menschliche Überreste im Stift Rein entdeckt

Bei Arbeiten im Innenhof des Stifts Rein in Gratwein-Straßengel sind erneut menschliche Überreste aufgetaucht. Eine Schülergruppe des BG Rein bekam den Fund während des Unterrichts unmittelbar mit.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)
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Bei der Neugestaltung des Innenhofs im Stift Rein in Gratwein-Straßengel (Steiermark) sind Arbeiter auf menschliche Gebeine gestoßen. Der Fund ereignete sich im Bereich eines früheren Friedhofs. Wie „MeinBezirk“ berichtet, waren auch Schülerinnen und Schüler des BG Rein vor Ort, als die Überreste entdeckt wurden. Skelettfunde auf dem historischen Stiftsgelände sind keine völlige Überraschung. Die aktuelle Entdeckung sorgte dennoch für Aufmerksamkeit – auch, weil die Jugendlichen das Geschehen direkt miterlebten.

Archäologin untersucht die Gebeine

Für die wissenschaftliche Untersuchung werden die menschlichen Überreste fachgerecht geborgen. Eine Archäologin bringt das Skelett dafür nach Wien, wo es genauer untersucht werden soll. Ersten Einschätzungen zufolge könnten die Gebeine aus dem Mittelalter stammen. Eine genauere zeitliche Einordnung steht jedoch noch aus. Während die Funde untersucht werden, werden die Bauarbeiten auf dem Stiftsgelände fortgesetzt. Die Entdeckung liefert einen weiteren Hinweis auf die lange Geschichte des Areals und könnte zusätzliche Erkenntnisse über dessen frühere Nutzung ermöglichen.

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