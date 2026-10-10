3,3 Millionen Euro gestrichen: Steirische Musikschulen unter Druck

Für die steirischen Musikschulen wird die Finanzierung schwieriger: Die geplanten Ausgleichszahlungen von rund 3,3 Millionen Euro für das Schuljahr 2026/27 fallen weg. Die Mittel waren bei den Trägergemeinden bereits eingeplant. Nun wächst die Sorge, wie sich der laufende Betrieb unter diesen Bedingungen finanzieren lässt. In den steirischen Musikschulen erhalten täglich rund 25.000 Schülerinnen und Schüler Unterricht. Für die Gemeinden, die für den Erhalt der Einrichtungen verantwortlich sind, bedeutet der Wegfall der Unterstützung eine zusätzliche Belastung.

Musikschul-Direktoren zeigen sich überrascht

Auch bei den Verantwortlichen der Musikschulen sorgt die Entscheidung für Unverständnis. Robert Ederer, Vorstand des Fachverbands der Musikschul-Direktoren, hatte nach einer Tagung am Dienstag noch positive Signale von Bildungslandesrat Stefan Hermann wahrgenommen. Dass bereits im laufenden Schuljahr Einsparungen umgesetzt werden, habe ihn überrascht. Ederer bezeichnete die Kürzungen laut eines Berichts des ORF als „massiven Schlag ins Gesicht“. Die Gemeinden hätten bereits bestehende Strukturen und Dienstverträge zu finanzieren. Als Beispiel nannte er Zeltweg, wo nach seinen Angaben mehr als 300.000 Euro fehlen würden.

Gemeinden fürchten Folgen für Familien

Die Trägergemeinden stehen nun vor der Herausforderung, die fehlenden Mittel auszugleichen oder andere Lösungen zu finden. Auch der steirische Gemeindebund sieht die finanzielle Situation vieler Kommunen kritisch. Zusätzliche Ausgaben seien angesichts angespannter Gemeindebudgets nur schwer zu bewältigen. Die steirische SPÖ kritisiert ebenfalls das Vorgehen der Landesregierung. Klubobmann Hannes Schwarz wirft Hermann vor, eine zuvor gegebene Zusage gebrochen zu haben. Der Landesrat habe angekündigt, dass es im laufenden Schuljahr keine Änderungen geben werde. Die SPÖ warnt zudem davor, dass die Kürzungen langfristig Auswirkungen auf das Angebot haben könnten. So könnten Musikschulbeiträge steigen, Unterrichtsangebote reduziert werden oder Familien stärker finanziell belastet werden. Die Partei fordert deshalb, die Kürzungen zurückzunehmen und die Gemeinden sowie Musikschulen in weitere Entscheidungen einzubeziehen.

Landesrat verweist auf notwendige Einsparungen

Die Einsparungen seien aus Sicht von Bildungslandesrat Stefan Hermann unumgänglich. Parallel dazu beschäftigt sich der Bundesrechnungshof mit der steirischen Musikschullandschaft. Ziel ist es, mögliche Verbesserungen der Strukturen und der Finanzierung zu prüfen. Der Fachverband der Musikschul-Direktoren hofft unterdessen auf ein verbindliches Musikschul-Fördergesetz, das künftig für mehr Planungssicherheit sorgen soll.